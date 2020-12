Elisabetta Gregoraci smaschera Mino Magli: “Pur di guadagnare 2 euro, ha fatto una cosa schifosa” (VIDEO)

Elisabetta Gregoraci esce dalla casa del GF Vip 5

Da settembre a questa parte, ovvero per tutto il tempo di permanenza di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5, si è parlato dei suoi presunti e sedicenti ex fidanzati. Infatti, a Pomeriggio Cinque, Mattino 5 e Live Non è la D’Urso sono stati menzionati Francesco Bettuzzi, il pilota Stefano Coletti è anche Mino Magli. E proprio quest’ultimo nel talk domenicale di Barbara D’Urso ha fatto delle dichiarazioni sconvolgenti sulla soubrette calabrese.

Lunedì sera l’ex moglie di Flavio Briatore è uscita definitivamente dalla casa di Cinecittà e, una volta in studio, Alfonso Signorini le ha mostrato degli spezzoni di video che parlano dei suoi presunti fidanzati. A quel punto la 40enne ha ammesso la storia con Bettuzzi, mentre ha avuto qualche tentennamento su quella col pilota, mentre ha negato categoricamente di aver avuto un flirt con Magli.

La soubrette calabrese ammette la storia con Bettuzzi

Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip 5 Elisabetta Gregoraci ha raggiunto Alfonso Signorini in studio. E proprio lì la soubrette calabrese vi è rimasta quasi mezz’ora a parlare della sua avventura televisiva e non solo.

Infatti, chiamata in causa sui suoi presunti fidanzati, la 40enne calabrese ha detto: “Francesco è vero. Con lui è stata una storia importante, molto importante, è arrivato dopo Flavio. Per questo amore ho sofferto. L’ho lasciato io anche se ancora lo amavo. La decisione è arrivata perché non era più un amore, era una cosa malata, si litigava troppo. Coletti? Lo conosco bene, anche la sua famiglia, vivono a Montecarlo. Posso dire che mi ha trovato casa, adoro lui e i suoi familiari e pranziamo insieme ogni tanto”.

Elisabetta Gregoraci smaschera Mino Magli

Subito dopo Alfonso Signorini ha fatto vedere ad Elisabetta Gregoraci uno spezzone di filmato che mostra un intervento di Mino Magli a Live Non è la D’Urso. In quell’occasione l’uomo ha detto di aver avuto una storia con la soubrette e che addirittura si è fatta tutto il condominio.

Dopo aver ascoltato il video, l’ex moglie di Flavio Briatore ha reagito così: “Oddio Magli. Con questo signore ho avuto dei problemi già 20 anni fa. Era amico della mia famiglia e ti dico che ha fatto delle cose schifose. Pensa che quando mia madre era malata, era un suo amico, veniva sotto casa con delle pizze e chiamava i fotografi. Faceva le scenette al supermercato. Già 15 anni fa ebbi dei problemi, pur di guadagnare pochi € ha fatto qualsiasi cosa”. Arriverà la replica del diretto interessato che addirittura è pronto a sottoporsi alla macchina della verità. Ecco la clip in questione: