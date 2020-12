GF Vip in onda a Capodanno, Federica Panicucci reagisce male: i veri motivi della scelta di Mediaset

Il GF Vip andrà in onda con un appuntamento speciale nella serata di Capodanno. Alfonso Signorini, dunque, prenderà il posto di Federica Panicucci e lei pare non abbia reagito in modo entusiasta alla decisione.

La donna, infatti, aveva precedentemente annunciato che sarebbe andata in onda con il suo storico Capodanno in Musica ma, a quanto pare, le cose non sono andate per il verso giusto. In queste ore, inoltre, sono spuntati degli spifferi in merito ai reali motivi per cui Mediaset ha preso questa decisione.

La reazione di Federica Panicucci alla decisione di Mediaset

Nella precedente puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha annunciato che il reality show terrà compagnia ai telespettatori anche nella serata di Capodanno. Si tratta di un evento assolutamente fuori dagli schemi, che è stato pensato in virtù di tutto quello che è accaduto quest’anno. Ad ogni modo, voci di corridoio rivelano che Federica Panicucci sia rimasta molto male di questa decisione. Su Dagospia, infatti, si legge che la conduttrice aveva già pensato allo splendido look da sfoggiare in tale occasione ma, a quanto pare, le cose andranno diversamente.

A far rimanere male la conduttrice sarebbe stato soprattutto il cambio repentino ed inaspettato d’idea da parte di Mediaset. La Panicucci, infatti, fino a qualche settimana fa era convinta che avrebbe condotto Capodanno in Musica, sta di fatto che lo aveva annunciato anche su Instagram con tanto di emoticon sorridenti e molto entusiasmo. Ad ogni modo, la scelta dell’azienda sembrerebbe avere un movente ben preciso.

Perché a Capodanno va in onda il GF Vip

Considerando l’emergenza sanitaria in cui riversa l’Italia e il mondo, Mediaset pare abbia deciso di non dare luogo allo storico evento dell’ultimo dell’anno per due motivi ben precisi. Il primo fa riferimento alla sicurezza. Il programma della Panicucci, infatti, avrebbe richiesto la presenza di molti artisti sul palco e il conseguente spostamento di troppe persone in giro per l’Italia.

In secondo luogo, poi, ci sarebbe di mezzo una questione economica. Affidare al GF Vip la serata di Capodanno 2021 implica un esborso di denaro davvero infinitesimale. I protagonisti dello show, infatti, sono reclutarti nella casa di Cinecittà e non è necessario nessuno spostamento per poter dare luogo al programma. Inoltre, considerando il grande successo che sta avendo l’edizione di quest’anno del reality show, la decisione potrebbe portare anche dei vantaggi in termini di share.