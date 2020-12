Oroscopo 14 dicembre 2020: grandi cambiamenti per Cancro e Bilancia

L’Oroscopo del 14 dicembre annuncia ai Cancro e ai Bilancia di prepararsi, in quanto sta per iniziare un periodo pieno di novità e cambiamenti importanti. Anche gli Acquario andranno verso dei miglioramenti, mentre gli ariete devono prendere delle decisioni.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi siete particolarmente sicuri di voi e decisi sul vostro futuro. Approfittatene per prendere le decisioni importanti e per risolvere delle questioni in sospeso. In amore non è più tempo di indugiare. Se siete stanchi di una relazione, è giunto il momento di parlare chiaramente.

Toro. L’Oroscopo del 14 dicembre denota una giornata all’insegna dei dubbi. In questo periodo metterete in discussione molte sfere della vostra vita. In campo lavorativo, però, dovreste prestare attenzione, in quanto certe prese di posizione potrebbero portare conseguenze immutabili.

Gemelli. Momento impegnativo per i nati sotto questo segno. La settimana comincerà con molte cose da fare. Non crogiolatevi sugli allori, in quanto c’è bisogno di impegno per riuscire a portare a casa dei risultati soddisfacenti. In amore non vince chi fugge, ma chi lotta.

Cancro. I nati sotto questo segno stanno per affrontare un periodo pieno di novità. Finalmente potrete gettarvi alle spalle delle situazioni che hanno turbato il vostro stato d’animo per diverso tempo. Sta per cominciare una nuova fase di vita, di cui faranno parte solo le persone importanti.

Leone. Tanto nemici, tanto onore. Questo è il motto che vi accompagnerà nelle prossime settimane. Specie in campo professionale dovrete fare i conti con un po’ di ostacoli, ma non dovete abbattervi. In campo sentimentale, invece, vi sentite un po’ demotivati. Questo potrebbe portarvi a compromettere delle relazioni.

Vergine. In questo momento state facendo delle accurate riflessioni sulla vostra vita e sui vostri bisogni. Questo, dunque, potrebbe portare all’insurrezione di problemi. Cercate di mantenere la calma e di evitare di dare luogo a conflitti estremi. Nel lavoro, invece, dovete osare un po’ di più.

Previsioni 14 dicembre fino a Pesci

Bilancia. Momento di cambiamenti importanti per i nati sotto questo segno. A partire da oggi intraprenderete un transito alquanto particolare che vi porterà a stravolgere completamente la vostra vita. Probabilmente cambierete lavoro oppure comincerete un nuovo rapporto sentimentale.

Scorpione. L’Oroscopo del 14 dicembre denota una certa voglia di libertà. A partire da oggi farete molta fatica a rispettare e tollerare le restrizioni. In amore potreste avere qualche piccola discussione dovuta proprio a questo vostro bisogno di evasione. Prestate attenzione alla sfera economica.

Sagittario. In questo momento è fortemente sconsigliato prendere delle decisioni importanti. Sarete particolarmente influenzati dalle vostre emozioni, piuttosto che dalla ragione. Nel lavoro cercate di mantenere un basso profilo, mentre in amore siate parecchio cauti.

Capricorno. In questo periodo potreste avere dei problemi a gestire le vostre finanze. Forse avete fatto male i calcoli o fatto il passo più lungo della gamba. Riflettete maggiormente sulla situazione e non lasciatevi andare a spese di impulso. Dal punto di vista sentimentale, invece, potrebbe esserci confusione.

Acquario. Momento molto proficuo dal punto di vista lavorativo. Non è escluso che possano presentarsi sul vostro cammino delle novità e delle nuove collaborazioni. In amore, invece, siete abbastanza decisi. Godetevi qualche momento con il partner senza pensare ad altro.

Pesci. L’Oroscopo del 14 dicembre vi esorta a tenere gli occhi ben aperti per quanto riguarda il lavoro. Ci sono alte probabilità di incorrere in questioni poco chiare e problematiche. Non fidatevi delle perso che vi circondano e di chi vi fa promesse un po’ troppo allettanti.