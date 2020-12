Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 14 dicembre: Gemma si ‘bagna’ per Maurizio

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Riparte una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne. Ricordiamo che dal 21 dicembre 2020 lo storico dating show ideato e condotto da Maria De Filippi si fermerà per un paio di settimane per via delle feste natalizie.

Nel frattempo, il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà modo, dopo la soap opera iberica Una Vita Acacias 38, di godersi un altro appuntamento, il primo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati forniti dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gemma si fa gettare dell’acqua addosso, poi la proposta a Maurizio

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano che si tornerà a parlare di Gemma Galgani. La dama torinese sfilerà è subito dopo ballerà Flashdance per poi far versare l’acqua addosso con un secchio. La 70enne piemontese prenderà quasi tutti dieci con tanto di standing ovation da parte del pubblico presente in studio.

Alla fine inviterà il suo spasimante Maurizio dopo la puntata a cena e gli farà palesemente capire che vorrà andare oltre. Stando alle anticipazioni riportate dal noto portale web Il Vicolo delle News il cavaliere non sarà contrario alla proposta. Per questo motivo chiuderà definitivamente con il napoletano Biagio, con il quale ancora uscivano in amicizia, perchè ormai si è quasi innamorato di Maurizio.

Trono over: Armando Incarnato discute con Lucrezia

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano anche che Armando Incarnato è uscito con Lucrezia. Durante l’esterna i due hanno avuto un’accesa lite perchè al Self service dove hanno mangiato cenato mancava il vino. Per questo motivo la dama si è alzata per andarlo a chiedere ad un ragazzo della reception. Quest’ultimo si è offerto di accompagnarla a comprarlo alla boutique di alimentari vicino all’hotel.

L’imprenditore partenopeo in trasmissione spiegherà di essersi è irritato per essere rimasto da solo al tavolo. Quindi, il collega di Tina Cipollari gli darà del retrogrado. Ma l’uomo insisterà affermando che ha trovato irrispettoso andarsene senza dirgli nulla e per giunta con una persona che non conosceva. La frequentazione tra i due protagonisti del parterre senior di U&D è giunta al capolinea?