Barbara D’Urso umiliata: “Pose cretine come te, copriti non ha vent’anni”. Interviene la sorella (FOTO)

Barbara D’Urso offesa su Instagram

La presenza costante di Barbara D’Urso sul piccolo schermo ha creato delle faide tra il pubblico di Canale 5. Infatti, in tanti la mano mentre altri sono sts chi di vederla in televisione. Per questo motivo molti utenti, spesso nascondendosi dietro profili fake, offendono la professionista napoletana sui suoi canali social. La diretta interessata in questi anni non ha mai replicato agli haters lasciandosi scivolare addosso tutte le critiche.

A differenza sua però, la sorella e Daniela D’Urso, nonostante non faccia parte del mondo dello spettacolo, è quella che maggiormente si è esposta nel prendere pubblicamente le difese di Lady Cologno. Di recente la donna è tornata all’attacco dei cosiddetti leoni da tastiera. (Continua dopo la foto)

Un utente web offende Barbara, la sorella sbotta

In un degli ultimi scatti condivisi sul suo profilo Instagram, fra i tanti commenti, ce ne uno in particolare con varie emoji del clown con tanto di offesa a Barbara D’Urso: “Sempre delle pose cretine come te, ma copriti che non hai più 20 anni”. Alla sorella Daniela non è piaciuto per nulla il commento velenoso dell’utente, per questo motivo ha voluto replicare in modo pungente.

“Guarda sempre i profili e le bio di chi la insulta. Si capiscono tante cose, per esempio se sono reali o meno. E lei [chi ha lasciato il commento offensivo, ndr] probabilmente non lo è. E qualora lo fosse, una donna che insulta ripetutamente un’altra, ha dei seri problemi. Lasciamo gli infelici fuori dalla porta”, ha scritto la donna. (Continua dopo la foto)

Lo sfogo di Daniela D’Urso

Non è la prima volta che Daniela D’Urso prende pubblicamente le difese della sorella Barbara. Ad esempio, un paio d’anni fa un De trattore si è scagliato contro la conduttrice di Pomeriggio Cinque, per tale ragione la consanguinea ha sbottato su Instagram. In quell’occasione la donna ha scritto che nell’account reale di sua sorella e nei vari fake, ha visto una buona percentuale di scartati dal GF 15 e da altre trasmissioni e una percentuale da competizione di genitori e parenti vari, arrabbiati perché i loro figli sono stati scartati dal GF e da altri format.

“L’assurdità è che tutti con il loro ipocrita disgusto intriso di finto moralismo e perbenismo, fanno finta di non sapere che il vero, trashissimo sogno gli uni degli altri è essere seduti in uno dei programmi che disprezzano tanto, raccontando storie che disprezzano tanto, dispensando le opinioni che disprezzano tanto sperando di piacere e di essere nuovamente invitati dalla conduttrice che disprezzano tanto”, aveva scritto Daniela.