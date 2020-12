Sonia Lorenzini infrange il regolamento del GF Vip e svela cosa è accaduto fuori tra Elisabetta e Filippo

In queste ore, Sonia Lorenzini si è resa protagonista di un comportamento contrastante al regolamento del GF Vip. Durante una chiacchierata conviviale con i coinquilini, infatti, la ragazza ha tirato fuori un argomento alquanto scottante.

Nello specifico, la protagonista ha finto di intervistare Filippo Nardi ed ha tirato in ballo quello che è accaduto tra lui ed Elisabetta prima che entrassero in casa. Tutti i presenti si sono guardati con aria sospettosa capendo che la nuova arrivata avesse commesso una brutta gaffe.

Sonia contro il regolamento del GF Vip

I concorrenti del Grande Fratello sono estremamente vincolati a rispettare delle norme contrattuali che li obbligano a non parlare di quello che accade al di fuori delle quattro mura. Ieri sera, però, Sonia Lorenzini ha infranto il regolamento del GF Vip tirando in ballo una vicenda alquanto spinosa. Prima che l’ex tronista di Uomini e Donne, Filippo Nardi e Samantha De Grenet entrassero in casa, i tre ebbero un confronto con Elisabetta Gregoraci. In tale occasione, Signorini chiese a Nardi quale fosse la natura del loro legame e se fosse vero che tra loro ci sia stata una storia.

In quella occasione, però, il conte non ha risposto, pertanto, Sonia ha deciso di tirare in ballo la questione anche nella casa del GF. La ragazza ha simulato un’intervista con il coinquilino e gli ha chiesto di raccontare la verità su quanto accaduto. Lui, però, visibilmente imbarazzato, è rimasto in silenzio. I coinquilini, allora lo hanno esortato a fare chiarezza sulla vicenda, non capendo di cosa si stesse parlando.

Provvedimento per la Lorenzini?

Nel giro di poco tempo, però, i presenti hanno compreso che la questione stava trascendendo. Tommaso, ad esempio, ha compreso che Sonia Lorenzini stesse infrangendo il regolamento del GF Vip con quelle domande inopportune. Per tale motivo, i presenti hanno detto a Nardi di non poter parlare in virtù delle norme contrattuali. Lui, allora, ha colto la palla al balzo ed ha asserito di non poter proferire parola proprio per questo.

Il protagonista, inoltre, ha finto di fare una telefonata al suo manager il quale lo sgridava e lo esortava a tenere la bocca chiusa. Dopo un primo momento di imbarazzo tra i coinquilini, dunque, si è passati a parlare di altro. Il pubblico da casa, però, si sta interrogando con una domanda. Sonia sarà vittima di un provvedimento disciplinare per aver menzionato un episodio accaduto fuori dal reality?