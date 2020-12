Amici 20, Maria De Filippi rimprovera i ragazzi: la casa è in pessime condizioni

La conduttrice ha rimproverato i ragazzi per come stanno gestendo e tenendo la casa in cui vivono. Ecco che cosa è successo.

Amici 20: Maria De Filippi rimprovera i ragazzi

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi ha molte novità. Una di queste è dovuta alla situazione legata al Covid. Per poter andare avanti con il programma in tranquillità i 16 ragazzi della classe di Amici 20 sono stati isolati in una casa e dovranno vivere lì senza interazioni con l’esterno per rimanere al sicuro dal contagio. Per evitare rischi dovranno fare tutto da soli, dal mangiare al pulire.

Tuttavia, sembra che i concorrenti abbiano sottovalutato la cosa. Maria De Filippi è intervenuta in casa per rimproverare i ragazzi. Nel daytime di mercoledì 16 dicembre la conduttrice ha parlato a tutti con tono molto severo ma anche dispiaciuto. Tutto è iniziato da quando Esa ha smarrito il suo computer. Alcune persone durante l’assenza dei ragazzi in casa, munite di tutte le protezioni, sono entrate per poterlo cercare. Il computer non è stato trovato ma la produzione è rimasta scioccata dalle condizioni della casa: bottiglie sotto i letti, polvere ovunque, “elementi umani lasciati nella doccia“.

“Se tra 4 ore la situazione non cambierà nella prossima puntata tre persone andranno in sfida a sorteggio e tre persone non potranno esibirsi. Questa cosa andrà in onda e non fate una bella figura sinceramente” ha detto Maria ai ragazzi. La conduttrice ha anche fatto presente che loro hanno a disposizione una casa grande, cellulari, televisori, vestiti e lezioni gratuite quindi non è un comportamento che fa loro onore.

Il provvedimento disciplinare

Ovviamente questa cosa molto spiacevole ha innescato una serie di reazioni. I ragazzi sono rimasti molto male da questo rimprovero, molti di loro si sono vergognati e hanno iniziato a pulire dappertutto. Ma non tutti.

Anna Pettinelli ha telefonato in casa e ha detto che è rimasta sconcertata per aver visto in che condizioni era tenuta la casa ma ancora di più dal fatto che Aka7even sia rimasto sul divano senza alzare un dito nelle pulizie. Per questo nella sfida di sabato lui non avrà la possibilità di cantare le proprie canzoni e di usare l’autotune. Mentre il suo sfidante potrà fare tutto quello che preferisce.