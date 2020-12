Oroscopo 18 dicembre 2020: Vergine un po’ distratti, confronti per Sagittario

L’Oroscopo del 18 dicembre 2020 vede i Vergine un po’ troppo distratti, mentre i Leone sono desiderosi di affetto e attenzioni. Scorpione e Sagittario, invece, riscontreranno una certa facilità nel dialogare con gli altri.

Previsioni 18 dicembre da Ariete a Vergine

Ariete. Nella giornata odierna sarà davvero difficile tenere a freno la vostra lingua. Sarete portati a dire tutto quello che vi passa per la mente e questa non sempre è una cosa positiva. Cercate di essere un po’ meno impetuosi, sia nei rapporti amorosi sia in quelli di tipo professionale.

Toro. Oggi è prevista una certa intolleranza al rispetto delle regole. Farete molta fatica ad adempiere ai vostri incarichi in quanto siete spinti ad agire di testa vostra. Anche nei rapporti sentimentali potrebbero nascere dei conflitti dovuti proprio al vostro spirito di contraddizione, prestate attenzione.

Gemelli. Questo è il momento giusto per darsi da fare. L’Oroscopo del 18 dicembre vi annuncia che il periodo è molto positivo per quanto riguarda i nuovi inizi e le cose nuove. Per tale motivo, non abbiate paura a gettarvi in un nuovo progetto. In amore, invece, dovete essere creativi.

Cancro. Nel corso della giornata odierna si presenteranno non poche distrazioni sul vostro cammino. Cercate di non perdere la concentrazione, specie in campo professionale. Andate dritti per la vostra strada senza lasciarvi condizionare dai giudizi altrui. Dedicate un po’ di tempo alla cura del vostro corpo e della vostra mente, in quanto siete un po’ stanchi.

Leone. Dietro la corazza che vi siete magistralmente costruiti si nasconde un cuore tenero. In questi giorni esso verrà fuori e consentirà agli altri di capire un po’ di più come siete fatti. Dal punto di vista. Avete bisogno di affetto e di sentirvi amati, non dovete provare vergogna o imbarazzo, è assolutamente normale lasciarsi aiutare in certe situazioni.

Vergine. In questi giorni siete stati distratti da altre questioni, pertanto, avete perso un po’ di vista i vostri obiettivi. Adesso, però, è il momento di recuperare e di non arretrarvi troppo, specie nel lavoro. Dal punto di vista sentimentale, invece, potreste sentirvi un po’ soli e incompresi.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questo periodo verranno premiati i più audaci, i più svegli ed intraprendenti. La fortuna è dalla vostra parte, pertanto, se volete cimentarvi in una nuova attività, fatelo senza farvi troppi problemi. In amore non sempre c’è bisogno di parlare, molte cose vengono comunicate anche restando in silenzio.

Scorpione. Non sempre i rapporti con gli altri sono semplici ma, in questo periodo, è previsto un netto miglioramento sotto questo punto di vista. A partire da oggi vi sarà molto più semplice comunicare e far capire le vostre posizioni. Dedicatevi un po’ di più alla vostra forma fisica.

Sagittario. L’Oroscopo del 18 dicembre vi anticipa che sono favoriti i confronti. Se avete discusso di recente con qualcuno a cui tenete, questo è il momento per appianare le divergenze. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, invece, è il momento adatto per farsi notare.

Capricorno. In questi giorni siete un po’ nervosi, forse avete avuto un po’ troppe preoccupazioni negli ultimi tempi, pertanto, potreste essere portati a sbottare contro gli altri senza un motivo preciso. Cercate di mantenere la calma se non volete rischiare di compromettere i rapporti.

Acquario. Flessibili e pieni di spirito d’iniziativa. I nati sotto questo segno si accingono a vivere un periodo caratterizzato da un forte dinamismo e anche un po’ di fanatismo. Specie nel lavoro amate essere precisi e, soprattutto, desiderate che gli altri apprezzino il vostro impegno. In amore sono favorite le nuove conoscenze.

Pesci. Cercate di mantenere la calma e di evitare di prendere delle decisioni affrettate. Dal punto di vista lavorativo è necessario mettere in chiaro alcune questioni, ma fatelo con calma. In amore, invece, smettetela di inseguire i mulini a vento e concentratevi un po’ di più su coloro i quali dimostrano davvero di tenere a voi.