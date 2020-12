Amici 20, tra Giulia e Sangiovanni c’è del tenero ma lui è fidanzato: ecco che cosa sta succedendo

Gli amori nella scuola nascono e muoiono alla velocità della luce, così ha sempre detto Maria De Filippi. Ecco che cosa sta accadendo in questi giorni tra due concorrenti.

Amici 20: Giulia rivela di avere una cotta per Sangiovanni

Dall’inizio di Amici 20 Maria De Filippi si è divertita a punzecchiare una concorrente in particolare, la ballerina Giulia, che aveva preso una cotta per un ragazzo della scuola. Per settimane il nome del ragazzo non è stato rivelato e l’attenzione di Giulia si è concentrata sul suo amore impossibile per Sebastian. La conduttrice si è divertita molto a creare situazioni tra i due ballerini in puntata.

In casa, però, tra i concorrenti, come in ogni edizione, sono già nati interessi, amori corrisposti e non e Giulia è una grande protagonista di questo aspetto del programma. Infatti, poche settimane fa Esa si è dichiarato a lei dicendole che sente un sentimento che va oltre l’amicizia. Ma lei non ricambia.

Non ricambia, appunto, perchè a lei interessa un altro concorrente. Se per Sebastian ha un interesse come per un divo del cinema che non potrà mai avere, per il suo compagno di classe invece le cose sembrano essere diverse. Questo ragazzo è Sangiovanni.

Giulia e Sangiovanni si piacciono? Lui, però, è fidanzato

Nel daytime che è andato in onda giovedì 17 dicembre Giulia si è confidata con le sue due amiche Martina e Rosa dicendo che ha notato dei comportamenti strani in Sangiovanni. Ad esempio, la guarda, si mette vicino a lei e la abbraccia, la tocca in modo molto affettuoso. Non solo, ma i due ormai passano davvero molto tempo insieme. Questa storia è di interesse comune ormai e anche Simone, ballerino professionista, se ne è interessato.

Durante una lezione Simone ha chiesto come va questo interesse che è nato per Sangiovanni e Giulia gli ha raccontato che lui le dice di aspettarlo, di fare la strada insieme per tornare in casa, si mette vicino a lei sul divano e sono tutti baci e abbracci. In effetti, poi sono state mostrate delle immagini inequivocabili.

Tra loro ci sono atteggiamenti, sguardi e domande sull’amore che lasciano pensare ad un vero corteggiamento. Peccato che lui sia fidanzato. Questo, però, non lo ferma dal comportarsi così. Secondo voi nascerà una nuova coppia?