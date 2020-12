Il Paradiso delle signore anticipazioni 22 dicembre: Adelaide si vendica con Beatrice

Martedì 22 dicembre andrà in onda un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle signore. In tale puntata vedremo che Marcello sarà sempre più devastato dal dolore per la perdita di Roberta. I suoi amici, dal canto loro, faranno di tutto per tirargli su il morale.

Beatrice, invece, deciderà di declinare la proposta di Adelaide di trascorrere le vacanze natalizie in una località sciistica di montagna. La donna, però, non sa che compiendo questo gesto si sarà inimicata irrimediabilmente la contessa.

Anticipazioni 22 dicembre: avvicinamento tra Marcello e Ludovica

Le anticipazioni della puntata del 22 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che Salvatore e Laura staranno molto vicini a Marcello per cercare di tirargli su l’umore dopo essere stato lasciato da Roberta. Il giovane, però, sembrerà davvero devastato. In suo soccorso arriverà Ludovica, la quale si mostrerà estremamente comprensiva e disposta ad aiutare il suo amico.

Silvia, invece, spererà che suo figlio Federico decida di trascorrere la vigilia di Natale insieme a lei. A tal proposito, zia Ernesta racconterà una bugia alla Cattaneo e fingerà che il giovane abbia accettato di stare con loro. Luciano, dal canto suo, proverà a convincere il ragazzo a dare una seconda opportunità a sua madre. A tal proposito, lo esorterà a trascorrere almeno il pranzo di Natale con la donna. Cosa deciderà di fare Federico? Cederà alle richieste o rimarrà fermo sulle sue posizioni?

La vendetta di Adelaide al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, invece, vedremo che Beatrice prenderà una decisione per Natale. La donna rifiuterà la proposta di Adelaide di trascorrere i giorni di festa sulla neve. Il bene e i desideri dei suoi figli saranno più importanti, per tale ragione, la protagonista asseconderà le loro volontà di trascorrere quei giorni a casa dello zio. Questa scelta, però, avrà delle ripercussioni estreme. Nella puntata del 22 dicembre del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che Beatrice, ad un certo punto, andrà da Vittorio disperata.

La donna gli comunicherà di dover lavorare per tutto il periodo natalizio in quanto le sue ferie sono state improvvisamente revocate. Conti, allora, si renderà conto che dietro questo gesto potrebbe celarsi Adelaide, sta di fatto che si recherà immediatamente da lei al Circolo. In tale occasione, il direttore dello shopping center avrà un confronto molto acceso con la zia di sua moglie.