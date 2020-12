Tommaso Zorzi ha bloccato su IG Mario Ermito, lui: “Avevano trovato un tumore a mia mamma” (VIDEO)

Mario Ermito al Grande Fratello Vip 5

Nell’ultimo appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip 5 i telespettatori hanno assistito alla clamorosa eliminazione di Cristiano Malgioglio. E se quest’ultimo ha dovuto dire addio alla casa più spiata d’Italia, al suo posto sono entrati quattro nuovi concorrenti. Tra questi anche l’affascinante attore e modello Mario Ermito.

A quanto pare tra lui e Tommaso Zorzi c’è della ruggine. Venerdì sera, infatti, quando il ragazzo ha fatto il suo ingresso nell’appartamento di Cinecittà, il rampollo meneghino ha sbottato ‘C’ho litigato con lui‘. Ma c’è qualcuno con cui l’influencer milanese non ha avuto contrasti in passato? Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto tra i due ragazzi. (Continua dopo il video)

Tommaso Zorzi Ave a bloccato Ermito su Instagram

Purtroppo, le dichiarazioni di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 non sono state ascoltate dal conduttore Alfonso Signorini, di conseguenza non è stata approfondita la vicenda in puntata. Il rampollo meneghino e Mario Ermito, però, si sono così confrontati durante la cena post-diretta dove il 25enne, su richiesta di Giulia Salemi, ha svelato qualcosa di inaspettato. “Mario l’ho bloccato su Instagram, c’è stata una discussione. Poi l’ho sbloccato, hai visto che sono bravo? Dove c’è Tommy c’è dramma, sono un po’ friccicarello“, ha affermato il potenziale vincitore del reality show di Canale 5. Ma cosa c’è sotto a tale raffreddamento?

Mario Ermito spiega perché aveva discusso con Tommaso

A quel punto, a dire la sua è stato anche il nuovo arrivato Mario Ermito che ha provato a spiegare per quale motivo tempo fa aveva avuto una discussione con Tommaso Zorzi. “In quel periodo avevano trovato un tumore a mia mamma, Tommaso non poteva saperlo e aveva detto tipo ‘Mario Ermito ha le conoscenze‘ e là c’è stato un fraintendimento fra noi, ma abbiamo chiarito”, ha confessato il uovo inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5.

In pratica, dopo Sonia Lorenzini e Giulia Salemi, il rampollo milanese nell’appartamento più spiato d’Italia si è ritrovato davanti un’altra persona con cui ha avuto dei grattacapi. Una mossa astuta degli autori del reality show di Canale 5 e di Alfonso Signorini? Ecco il video che contiene il confronto tra Tommaso e il nuovo arrivato: