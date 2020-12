GF Vip spoiler: Francesco Monte e Andrea Damante potrebbero entrare in casa, ecco quando (FOTO)

Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di scoprire, la produzione del GF Vip ha deciso di allungarsi di un bel po’ di puntate, pertanto, sono previsti ancora altri ingressi, tra cui, forse, quello di Francesco Monte e Andrea Damante. In queste ore, l’influencer Amedeo Venza ha sganciato una notizia bomba non indifferente.

I due protagonisti, infatti, che con alcuni inquilini del reality show hanno diverse questioni in sospeso, potrebbero dare luogo ad un colpo di scena e varcare la soglia della porta rossa. Vediamo tutto quello che è emerso fino a questo momento.

Lo scoop su Andrea Damante e Francesco Monte

Quest’anno nella casa più spiata d’Italia non mancano certamente i colpi di scena. Da quando la produzione ha deciso di allungarsi fino a febbraio, infatti, sono stati decretati dei nuovi ingressi in casa, alcuni dei quali davvero sorprendenti. Da un po’ di ore, ad esempio, si vocifera che Francesco Monte e Andrea Damante potrebbero entrare nella casa del GF Vip molto presto. Il programma, in via del tutto eccezionale, andrà in onda anche giovedì 31 dicembre, per accompagnare il pubblico Mediaset verso la chiusura di quest’anno così particolare.

Alfonso Signorini, dal canto suo, ha già annunciato che in tale data potrebbero verificarsi dei colpi di scena inaspettati. Ebbene, tra di essi potrebbero esserci anche gli ingressi dei due ex tronisti di Uomini e Donne. I due, però, dovrebbero entrare solo come ospiti e non come concorrenti ufficiali. Entrambi hanno diverse questioni in sospeso, pertanto, se davvero fosse confermato questo rumors, ci saranno da vedere delle belle.

Le questioni in sospeso al GF Vip

Francesco Monte è l’ex fidanzato della concorrente del GF Vip Giulia Salemi, mentre Andrea Damante non ha un buon rapporto con Andrea Zelletta. In merito alla prima situazione, la storia tra i due ex fidanzati è terminata in modo piuttosto brusco. I due si conobbero in una precedente esperienza nel reality show e diedero luogo ad una storia d’amore. Poco per volta, però, il pugliese capì di non essere sulla stessa lunghezza d’onda dell’influencer, pertanto, decise di interrompere le loro storia.

Lei ci rimase malissimo e ci ha impiegato davvero parecchio tempo per accettare la cosa. In merito al secondo ipotetico ingresso, invece, tra Damante e Zelletta non c’è un rapporto idilliaco. In più occasioni, infatti, si sono punzecchiati sul web, non solo loro due, ma anche le loro compagne. Al momento, però, nessuno dei due protagonisti ha lasciato trapelare informazioni in merito.