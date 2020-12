GF Vip, la decisione degli autori sulle frasi di Samantha: “Situazione grave, mi hanno detto di non parlarne” (VIDEO)

In questi giorni, gli autori del GF Vip stanno attentamente ponderando la decisione da prendere in merito alle frasi infelici di Samantha De Grenet. Ricordiamo che la concorrente, dopo la lite con Stefania Orlando, ha pronunciato delle parole molto pesanti nei suoi confronti.

Nello specifico, parlando con Sonia, ha minacciato di uccidere la coinquilina. Resasi conto della gravità della cosa, però, ha cominciato a temere di essere cacciata via. Ebbene, voci interne alla produzione hanno lasciato intendere quello che starebbe succedendo dietro le quinte.

Il commento degli autori su Samantha

Una persona interna agli autori del GF Vip ha diffuso la notizia secondo cui la produzione starebbe valutando come comportarsi nei confronti di Samantha. Quasi certamente, durante la prossima puntata verranno mandate in onda le clip inerenti quanto accaduto e il conduttore prenderà la decisione sul da farsi. Si tratta di una scelta davvero combattuta in quanto la situazione è molto grave. Inoltre, è stato proprio Alfonso a volere fortemente nel reality show sia la De Grenet, sia Filippo Nardi, che è stato squalificato nella precedente puntata, per questo, la cosa è ancora più incresciosa.

Ad ogni modo, il web sembra essere abbastanza univoco nel credere che la protagonista meriti assolutamente la squalifica. Per frasi anche meno violente ci sono stati concorrenti che sono stati costretti ad abbandonare il reality show. Sulla vicenda, infatti, sono intervenuti anche Salvo Veneziano e Antonio Zequila, i quali hanno condannato il programma per adoperare due pesi e due misure.

La De Grenet svela cosa le ha detto il GF Vip

In attesa di scoprire quella che sarà la decisione definitiva degli autori del GF Vip su Samantha De Grenet, però, quest’ultima si è lasciata scappare un’altra confessione inattesa. Durante una chiacchierata con alcuni coinquilini, è saltato nuovamente fuori l’argomento spinoso. I concorrenti hanno domandato a Samantha cosa le avessero detto in confessionale.

La donna, con volto visibilmente imbarazzato e impietrito, ha detto che gli autori l’hanno esortata a non parlare più della questione in casa. Tale risposta, però, ha fomentato ulteriormente l’odio del web in quanto in molti credono che la produzione voglia “insabbiare” la cosa evitando semplicemente di parlarne. Non ci resta che attendere la puntata di lunedì prossimo per scoprire come andrà a finire. Ricordiamo, infatti, che venerdì 25 dicembre non è prevista la messa in onda del programma per consentire ai protagonisti di trascorrere il Natale in famiglia.