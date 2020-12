GF Vip, Tommaso Zorzi sbugiarda Giulia Salemi e Pierpaolo: “Hanno fatto già qualcosa”

Tommaso Zorzi mette alle strette l’influencer italo-persiana

Lunedì scorso, in occasione della puntata pre-natalizia del Grande Fratello Vip 5, il conduttore Alfonso Signorini ha affidato un compito particolare a due gieffini. In pratica, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando devono indagare per capire cosa c’è realmente tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Di recente, il rampollo milanese e la bionda conduttrice, appartati su un divano si sono scambiati dei pareri sulla possibile neo coppia.

Nella vigilia di Natale l’ex Velino di Striscia la Notizia e l’influencer italo-persiana erano inseparabili, tuttavia i diretti interessati continuano sostengono che la loro è solo bella amicizia. L’ex di Iconize, analizzando con attenzione tali comportamenti, e conoscendo molto bene la figlia di Fariba, è arrivato ad una conclusione, che ha condiviso con la Orlando: “Qui gatta ci cova. Per me c’è già stato qualcosa”.

Giulia Salemi non vuole parlare del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli

E mentre Tommaso Zorzi e Stefania Orlando stavano parlando della possibile neo coppia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, è giunta Giulia Salemi, che chiamata in causa, dal rampollo, si è messa sulla difensiva cambiando discorso. Di conseguenza, l’influencer l’ha messa con le spalle al muro dicendole: “Amore non puoi negare l’evidenza, siete sempre appiccicati…Non c’è niente di male”. Ma l’italo-persiana ha negato di non essere presa sentimentalmente da Pierpaolo Pretelli, ribadendo di essere affettuosa con tutti.

Per questo motivo, con un atteggiamento infastidito ha detto: “Ci troviamo bene, parliamo, siamo amici e fine. Niente di più niente di meno”. Ovviamente Zorzi non ha mollato l’osso rincarando la dose, affermando che il comportamento della Salemi sia completamente differente rispetto agli altri inquilini del GF Vip 5. Disturbata dalle insistenze, la diretta interessata si è allontanata.

Il punto di vista di Stefania Orlando

È innegabile che Stefania Orlando prova un sincero affetto nei confronti di Giulia Salemi. Per tale ragione, la donna spera che lei e Pierpaolo Pretelli possano andare oltre ad una semplice amicizia.

La cantante, rispetto a Dayane Mello, crede tantissimo al legame che sta nascendo tra i due gieffini, ma è indispettita dal comportamento dell’influencer italo-persiana. “Ha delle reticenze per l’esperienza passata”, ha detto la bionda conduttrice riferendosi a Francesco Monte. Inoltre, la gieffina ha continuato così: “Lei è molto frenata”.