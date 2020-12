Mara Venier ha scatenato la polemica sul web

Mara Venier ha trascorso le festività natalizie in compagnia dei suoi cari. Infatti, in uno scatto pubblciato sui social, nel giorno di Natale è stata in compagnia del marito Nicola Carraro, al figlia Elisabetta e i suoi nipotini. Tuttavia, la foto condivisa su Instagram, non è stata apprezzata da tutti tanto da creare un vero putiferio sul web. Andiamo a vedere cosa è successo.

La Venier manda a quel paese un suo fan

Qualcuno ha ben pensato di rovinare il Natale a Mara Venier. La conduttrice televisiva, infatti, ha perso letteralmente le staffe contro un suo fan mandandolo rispondendolo a tono. Nello scatto in questione, in famiglia tutti si sono vestiti a tema, tra maglioni colorati e cappelli di Natale.

Sullo sfondo anche il ‘domestico‘ e proprio questo dettaglio non è piaciuto. Una fan ha anche scritto: “Almeno per un giorno, il maggiordomo lasciamo libero. Attaccatemi pure ma io la penso così, so che è un lavoro. E via quei vestiti obsoleti di dosso.”

Guardando con attenzione l’immagine è evidente che il maggiordomo presente nello scatto è una statua. Anche se sembra fatto di carne ed ossa, l’uomo in questione fa parte dell’arredamento ed è solo un simbolo della casa. Inoltre, accanto all’immagine, la presentatrice lo ha scritto ben preciso: è un uomino di cera comrpato a Maiami.

Proprio per questo motivo, la risposta di Mara Venier non è tardata ad arrivare. Senza giri di parole, la bella conduttrice di Domenica In, ha espresso il suo pensiero rivolgendosi con tanto di tag al fan. “Ma non vedi che è finto di plastica. Ma pure il giorno di Natale devi rompere le pal*e.”

Domenica In torna il 27 dicembre

Mara Venier va in onda regolarmente con Domenica In, domenica 27 dicembre 2020. La presentatrice, sempre attraverso i social, ha fatto sapere chi ospiterà nel suo salotto. Ci sarà il professor Le Foche per parlare del vaccino anti-Covid, arrivato allo Spallanzani di Roma e diffuso in tutto il resto d’Italia. Ma non solo, tra gli ospiti anche Roberto Bolle, Massimo Ranieri, Clementino e tanti altri ancora…