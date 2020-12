Uomini e Donne, Salvatore Angelucci svela perché è finita con Alessandra, sul web è caos: “Cornuto contento” (FOTO)

Vi ricordate di Salvatore Angelucci, ex tronista di Uomini e Donne? In queste settimane si sta molto parlando di lui a casa della fine burrascosa della sua storia d’amore con Alessandra Gallocchio.

Sulla vicenda è intervenuta anche Karina Cascella, ex di Salvatore e amica molto stretta di Alessandra. L’opinionista si è duramente sfogata contro la ragazza in quanto pare che si sia resa protagonista di comportamenti riprovevoli. Ma vediamo cosa ha dichiarato lui.

La crisi tra Alessandra Gallocchio e Salvatore Angelucci

L’ex tronista di Uomini e Donne Salvatore Angelucci ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha svelato cosa si cela dietro la rottura con Alessandra. I due sembravano davvero innamorati quando, improvvisamente, come un fulmine a ciel sereno è piombato l’annuncio della rottura. Karina era apparsa alquanto furiosa con la Gallocchio, al punto da accusarla di aver sbagliato profondamente sia nei confronti del suo ex sia di tutta la famiglia. Per tale ragione, aveva asserito di non avere più intenzione di parlare di lei.

In questi giorni, però, Salvatore e Alessandra hanno cominciato a dare luogo a strani comportamenti sui social, quasi come se avessero fatto pace. I fan, infatti, hanno notato dei like sospetti e delle cose abbastanza insolite. Per tale motivo, si è ipotizzato anche circa un ipotetico riavvicinamento tra i due. A fare chiarezza sulla questione, però, ci ha pensato il diretto interessato.

La replica dell’ex tronista di Uomini e Donne

Attraverso le IG Stories, Salvatore Angelucci ha risposto alle domande inerenti Alessandra e l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato i motivi della crisi. Il giovane ha detto che la storia con la ragazza sia giunta al termine a causa di una grave crisi interna al rapporto. Tuttavia, Angelucci ci ha tenuto a chiarire che nulla di quanto trapelato fino a questo momento gli risulta vero. Che Alessandra, dunque, non l’abbia davvero tradito, oppure il ragazzo sta nascondendo qualcosa?

L’influencer Deianira Marzano è fortemente convinta della seconda ipotesi. I due, infatti, si starebbero riavvicinando, pertanto, Salvatore non avrebbe nessuna intenzione di rendere pubblici gli ipotetici tradimenti della sua ex. Ad ogni modo, considerando la veemenza con cui la Cascella ha dichiarato di non voler parlare della vicenda, pare che sotto ci sia molto di più. Alessandra, dal canto suo, si è trincerata dietro il silenzio e non è più intervenuta sulla vicenda.