Elisabetta Gregoraci fa la diva sui social: Flavio Briatore si porta via il figlio Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci al centro dell’attenzione mediatica: il motivo

Da quando è tornata sul piccolo schermo, Elisabetta Gregoraci è divisa tra due fuochi. E se da un lato è una madre premurosa al punto di interrompere il suo percorso al Grande Fratello Vip 5, dall’altro è dedita al lavoro. La soubrette calabrese, ritiratasi dal reality show di Canale per trascorrere il Santo Natale con il figlio Nathan Falco, senza ombra di dubbio è protagonista anche fuori dall’appartamento più spiato d’Italia.

Ad esempio, nell’appuntamento andato in onda lo scorso lunedì 28 dicembre, la 40enne era in studio sfoggiando un total look nero strabiliante. Nello specifico, indossava un vestito a sirena lungo con grande fiocco di raso sul seno. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente.

La soubrette calabrese litiga con la Elia e affonda Pierpaolo Pretelli

Prima di recarsi nello studio del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci ha realizzato delle Stories su Instagram chiedendo ai follower se gli piaceva il suo outfit. In puntata si è mostrata molto combattiva litigando in diretta, sotto gli occhi sgranati del conduttore Alfonso Signorini, con l’opinionista Antonella Elia.

Inoltre, dopo aver visto quello che Pierpaolo Pretelli ha fatto con Giulia Salemi, la 40enne gli ha lanciato una frecciatina velenosa. “La storia con Giulia Salemi? Pierpaolo fa il copia e incolla di quello che faceva con me. Adesso dico: per fortuna che ho messo dei paletti e non lo ho mai abbassati”, ha asserito la donna.

Flavio Briatore vola a Dubai con Nathan, Elisabetta rimane a Roma

Ma non è finita qui, infatti a notte fonda dopo aver lasciato Cinecittà, insieme a Francesco Oppini ed Enock Barwuah, la bella Elisabetta Gregoraci ha intrattenuto i seguaci realizzando una live su Instagram. Ma al suo fianco mancava qualcuno di molto importante: il figlio Nathan Falco.

Quest’ultimo, dopo aver passato il Santo Natale con l’ex moglie nella loro villa a Monte Carlo, l’imprenditore Flavio Briatore ha fatto le valigie e ha portato il ragazzino con sé a Dubai. Con molta probabilità lì trascorreranno il Capodanno lontani dalla showgirl calabrese. E a proposito di Emirati Arabi, si è sollevata una polemica intorno all’ex tecnico della Formula 1 per via di alcuni assembramenti al Billionaire.