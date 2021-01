Pierpaolo Pretelli, il fratello Giulio difende la madre dopo il rimprovero in diretta al GF Vip 5

Pierpaolo non gradisce il messaggio della madre

In occasione dello speciale di Capodanno del Grande Fratello Vip 5, tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno avuto la possibilità di parlare con i propri cari. In quell’occasione però, Pierpaolo Pretelli ha ricevuto una stoccata in diretta televisiva dalla madre.

Quest’ultima era in collegamento da Maratea insieme al marito, il secondogenito Giulio e la sua nuova fidanzata. E proprio l’opinionista di Barbara D’Urso, nelle ultime ore ha deciso di fare dei chiarimenti col popolo del web proprio del confronto infuocato tra il fratello maggiore e la donna che lo ha messo al mondo. Quella sera infatti, la donna gli ha letto un messaggio dicendogli di tornare sulla retta via perché sta perdendo consensi da parte dei fan. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa scritto il 20enne su IG.

Le polemiche sulla madre di Pierpaolo

Le parole della donna non sono piaciute per niente ai telespettatori del Grande Fratello Vip 5. Quest’ultimi infatti, hanno scritto sui social che tale dichiarazioni li poteva fare in privato e in un giorno differente.

Per il popolo del web tale messaggio era una sorta di frecciatina velenosa nei confronti di Giulia Salemi, che da giorni è diventata la nuova fiamma di Pierpaolo Pretelli. A quanto pare la madre preferiva Elisabetta Gregoraci al fianco del primogenito e non l’influencer italo-persiana. Su internet si è sollevato un polverone, per tale ragione Giulio Pretelli ha preso le difese della mamma.

Lo sfogo di Giulio Pretelli su Instagram

Attraverso delle Stories su Instagram, Giulio Pretelli è tornato a parlare di quanto accaduto nella casa del Grande Fratello Vip 5 nella sera del veglione di Capodanno. “Ci tenevo a difendere le parole di una madre verso suo figlio”, ha esordito in questo modo l’opinionista di Barbara D’Urso sul noto social network.

Ma il messaggio del 20enne lucano non è terminato qui. Infatti quest’ultimo ha continuato così: “La signora Margherita voleva semplicemente dire a Pierpaolo di divertirsi al 100%, mostrando tutti i suoi lati: da quelli ironici a quelli da showman e perché no anche quelli sentimentali. È poi ovvio che la famiglia è felice se anche lui lo è. Voleva essere uno sprono da madre”.