Oroscopo 4 gennaio 2021: decolla il lavoro per Gemelli, Scorpione cauti

L’Oroscopo del 4 gennaio 2021 esorta i Gemelli a cogliere l’attimo, in quanto il lavoro è alquanto favorito in questo periodo. Gli Scorpione, invece, devono essere cauti, mentre gli Acquario dovrebbero prepararsi a delle decisioni.

Previsioni zodiacali 4 gennaio da Ariete a Vergine

Ariete. Periodo di miglioramenti e di novità per quanto riguarda il lavoro. Tenete gli occhi ben aperti. In campo sentimentale, invece, ci sono un bel po’ di situazioni da risolvere. Se siete single, potreste fare fatica a trovare la persona giusta, mentre le coppie in crisi potrebbero giungere ad un punto di collisione definitiva. Agite con raziocinio.

Toro. Momento estremamente positivo per quanto riguarda i sentimenti. Se avete delle questioni in sospeso, non temete, presto tutto si risolverà per il meglio. Lo stesso, purtroppo, non può dirsi per il lavoro. In questi giorni potrebbero sorgere delle controversie, mantenete la calma e non peggiorate la situazione con parole di troppo.

Gemelli. L’Oroscopo del 4 gennaio vi annuncia che sta per cominciare un periodo molto favorevole dal punto di vista professionale. Cercate di darvi da fare e di approfittare della situazione, perché non è detto che certi treni possano passare una seconda volta. In campo sentimentale, invece, potrebbe nascere qualche disguido.

Cancro. Questo non è il momento giusto per scoraggiarvi, specie in campo professionale. Il 2021, infatti, potrebbe cominciare con il piede sbagliato, ma non temete. Come già annunciato, questo sarà un’annata molto positiva dal punto di vista lavorativo, quindi, tenete duro.

Leone. In questo periodo sono favorite le relazioni che sono nate verso la fine del 2020. Cercate di portare avanti questi legami, perché potrebbero trasformarsi in qualcosa di serio e duraturo. Sul lavoro, invece, ci potrebbero essere delle incomprensioni e dei momenti di tensione.

Vergine. Oggi vi sentite maturi ed equilibrati, forse fin troppo. Questo, infatti, potrebbe portarvi ad oscurare i vostri sentimenti e a razionalizzare tutte le emozioni. In campo professionale potrebbe essere un vantaggio, in quanto riuscirete a guardare con freddezza ad ogni situazione, ma in amore potrebbe penalizzarvi.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questo periodo potrebbe esserci qualche discussione in famiglia o con il partner. Mantenete la calma e non lasciatevi scappare delle frasi di cui potreste pentirvi. Dal punto di vista professionale, invece, dovete essere un po’ più creativi e credere di più nelle vostre potenzialità.

Scorpione. Cercate di agire con cautela, specie per quanto riguarda le questioni lavorative e burocratiche. In questi giorni potrebbero esserci degli imprevisti o dei cambi di programma, pertanto, cercate di mantenere la calma. In amore, invece, potrebbe essere necessario un chiarimento.

Sagittario. Se avete il piede in due scarpe, cercate di scegliere in modo celere. La situazione potrebbe crollare da un momento all’altro così come le vostre certezze. In campo professionale, invece, continuate a cavalcare l’onda del successo. Presto ci saranno altre novità.

Capricorno. L’Oroscopo del 4 gennaio vi spinge ad effettuare un’analisi introspettiva. Molto presto arriverà il momento di prendere una decisione importante, pertanto, cercate di agire in contropiede. Siate più razionali, specie per questioni che riguardano il lavoro. In campo sentimentale, invece, siete abbastanza sereni.

Acquario. I nati sotto questo segno potrebbero trovarsi ad affrontare una situazione complicata a causa di scelte imminenti da prendere. Da un lato sarete tentati a non intraprendere la strada nuova, per paura di ciò che vi attende, mentre dall’altro sarete incuriositi dalle novità. Seguite il vostro cuore.

Pesci. Periodo un po’ delicato per i sentimenti. In questo momento potreste sentirvi fragili e insicuri. Questa situazione potrebbe portarvi a perdere la stima e la fiducia in voi stessi. Cercate di razionalizzare e di comprendere che si tratta solo di una fase passeggera destinata certamente a finire.