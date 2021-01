Grande Fratello Vip 5, guai per Mediaset: “Sono in causa con il programma…”

Grande Fratello Vip e Mediaset tremano

Continua la battaglia di Stefano Bettarini contro il Grande Fratello Vip. Lo sportivo, che è stato squalificato dal reality show di Canale 5 per una bestemmia non riesce a sopportare la conduzione di Alfonso Signorini. Per tale ragione, sul suo profilo Instagram ha annunciato di essere in causa con la produzione Endmol Shine Italy proprio per l’espulsione dalla casa più spiata d’Italia a soli tre giorni dal suo ingresso.

Ultimamente, inoltre, l’ex marito di Simona Ventura si è lamentato con tutti coloro che lo seguono sul social network della mancata squalifica di Samantha De Grenet. Ricordiamo che quest’ultima ha espresso dei giudizi alquanto discutibili nei confronti di Stefania Orlando. La gieffina si è presa solo un rimprovero in diretta da parte del conduttore, una decisione ritenuta incoerente dall’ex calciatore.

L’accusa di Stefano Bettarini alla produzione

Un seguace di Stefano Bettarini su Instagram gli ha fatto notare come lui è gli altri squalificati del Grande Fratello Vip 5 dovrebbero fare causa agli autori e al conduttore del reality show di Canale 5.

A tal proposito, lo sportivo ha annunciato: “Io sono già in causa, come vedete non sono stato e non verrò più chiamato nei programmi. Le verità sono scomode se escono quando ci sono giochi di potere”. A prendere le due difese anche la compagna di vita Nicoletta Larini. Quest’ultima ha replicato a una seguace che ha fatto notare che l’ex gieffino, al momento dell’eliminazione, ha chiesto scusa ad Alfonso Signorini e si telespettatori da casa.

La difesa della fidanzata Nicoletta Larini

“Se una volta uscita ti avessero detto che hai offeso milioni di telespettatori e non solo, avresti chiesto scusa anche tu. Poi una volta uscita realizzi che ti hanno voluto far credere quello che non è. Madosca è un intercalare non solo toscano e sdoganato da anni. Ammesso che sia questo il motivo dell’eliminazione…”, ha affermato la stilista Nicoletta Larini.

Stando a Stefano Bettarini, infatti, qualcuno avrebbe chiesto la sua testa per farlo rimanere in silenzio in merito ad alcune storie avute con altre inquiline del Grande Fratello Vip 5. Il paparazzo Maurizio Sorge, as esempio, ha detto che lo sportivo aveva un flirt con Elisabetta Gregoraci e lei per non farsi riconoscere indossava delle parrucche.