Dayane, Carlotta e Samantha pianificano una strategia al GF Vip: ecco cosa faranno d’ora in poi (VIDEO)

Nella casa del GF Vip stanno radicalmente cambiando gli equilibri tra i vari concorrenti e Dayane ha sentito il bisogno di pianificare una strategia insieme a Carlotta e Samantha. La Mello, che prima era profondamente legata a Rosalinda, adesso si sta allontanando parecchio da lei.

A tal proposito, si è avvicinata a Carlotta Dell’Isola e Samantha De Grenet. Le tre donne sembrano aver legato così tanto al punto da arrivare a pianificare una sorta di “complotto” ai danni degli altri concorrenti. Vediamo di cosa si tratta.

Cambiano le alleanze al GF Vip

In questi giorni, Dayane e Stefania hanno avuto uno screzio molto forte, in seguito al quale si sono modificate le alleanze tra i vari concorrenti. Nello specifico, la Orlando ha ribadito di essere molto legata ai vecchi inquilini, pertanto, farà di tutto per portarli fino in fondo. La modella, invece, è sembrata assumere un atteggiamento completamente diverso. La Mello, infatti, ha dichiarato di voler salvare a tutti i costi i nuovi arrivati in quanto si è trovata molto bene con loro in questi giorni.

Per questo motivo, Dayane, Carlotta e Samantha si sono riunite nella camera da letto per farsi delle reciproche confessioni. La modella ha spiegato il suo punto di vista in merito ad alcuni protagonisti della casa e poi ha chiarito di voler dare luogo ad una strategia. Dayane ha esortato le sue interlocutrici ad agire come se si fosse in un branco, tutelando il più possibile i membri che ne fanno parte. (Clicca qui per il video)

La strategia di Dayane, Carlotta e Samantha

Nel caso specifico, l’idea di Dayane è quella di spingere Carlotta e Samantha a salvarsi tra di loro. Se nelle prossime puntate del reality show dovesse essere tirato in ballo nuovamente il gioco della catena di salvataggi, Dayane ha ammesso che non farà il nome di Rosalinda. Se lo facesse, infatti, la coinquilina salverebbe di conseguenza qualche concorrente vecchio creando una catena di salvataggi che escluderebbe i nuovi.

In virtù di questo, quindi, le tre ragazze si sono messe d’accordo asserendo di provvedere prima a salvarsi loro tre, per poi passare a tutti gli altri. Questa strategia potrebbe, sicuramente, generare molto sgomento in casa, in quanto, normalmente, non ci si dovrebbe mettere d’accordo sulle mosse da attuare, pertanto, è molto probabile che nella prossima puntata venga affrontata la questione.