Oroscopo 7 gennaio 2021: più certezze per Cancro, nuove opportunità per Scorpione

L’Oroscopo del 7 gennaio denota un certo bisogno di certezze per i nati sotto il segno del Cancro. I Leone, invece, dovrebbero prestare maggiore attenzione alle spese, mentre per gli Scorpione sono in arrivo delle opportunità.

Previsioni 7 gennaio da Ariete a Vergine

Ariete. Momento pieno di buoni propositi per voi. Se in amore, però, sarà più semplice concretizzarli, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle questioni da risolvere, pertanto, non aspettate ancora e mettetevi subito all’opera. I prossimi mesi potrebbero essere molto impegnativi.

Toro. Questo è un periodo molto delicato che potrebbe portare all’insorgenza di qualche disguido in campo familiare. Se ci son delle questioni in sospeso, è meglio non smuovere troppo le acque. Mantenete un profilo basso e non lasciatevi influenzare dalle opinioni negative.

Gemelli. In campo sentimentale siete pervasi da una voglia di tranquillità. Questo potrebbe portarvi ad affrontare il partner, nel caso in cui non vi sentiate sulla sua stessa lunghezza d’onda. Nel lavoro bisogna darsi da fare. Le occasioni non piovono dal cielo, ma bisogna anche un po’ andarle a cercare.

Cancro. L’Oroscopo del 7 gennaio denota un certo bisogno di avere certezze, specie dal punto di vista sentimentale. Siete stanchi di volare sull’altalena del cuore, pertanto, è tempo di mettere radici. Nel lavoro, invece, siete un po’ distratti. Cercate di essere più concentrati specie se svolgete attività dove è necessaria la precisione.

Leone. Momento di ripresa per quanto riguarda i sentimenti. Non lasciatevi sopraffare dalla negatività. Anche se si stanno verificando degli impedimenti, cercate di cogliere sempre il lato positivo di ogni cosa. Prestate attenzione alle spese e se siete liberi professionisti, è ora di dare un’occhiata al bilancio.

Vergine. Occhi ben aperti per quanto riguarda l’amore. In questo periodo, infatti, sono favoriti i nuovi incontri. Spesso siete estremamente selettivi e non date possibilità agli altri di esprimersi appieno. In campo professionale, invece, non risparmiatevi. Presto ci saranno opportunità in cui dovrete mettervi in gioco.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi potrebbero sorgere delle discussioni con i vostri affetti. Siete pervasi da un instancabile bisogno di confrontarvi con le persone care, ma questo potrebbe portare anche all’insorgenza di discussioni. Siate cauti in quanto la Luna nel segno potrebbe portare qualche maremoto.

Scorpione. I nati sotto questo segno potrebbero affrontare delle sorprese in campo professionale. Non trascurate nessuna opportunità, anzi. Se in passato avete rifiutato un incarico, questo è il momento giusto per prenderlo nuovamente in considerazione. Nell’amore c’è serenità per tutta la settimana.

Sagittario. L’Oroscopo del 7 gennaio denota una giornata particolarmente equilibrata. In questo periodo, infatti, avete la possibilità di far conciliare i vostri interessi con i bisogni altrui. Se siete single, è il momento giusto per cimentarvi in nuove conoscenze in quanto siete spigliati e simpatici.

Capricorno. Se avete qualcosa da dire a qualcuno, fatelo e non abbiate paura delle conseguenze. Non limitatevi per cercare di compiacere a tutti. Sempre meglio una brutta verità che una bella bugia. Non andate dove tira il vento, ma prendete una posizione, specie nei rapporti sentimentali.

Acquario. Oggi vi sentite particolarmente risoluti e dotati di un’ampia capacità di sintesi. Questo, però, ha come controindicazione il fatto che potrebbero sfuggirvi dei dettagli. Se state dando luogo ad una nuova trattativa, dunque, è bene che non sottovalutiate niente, quindi, fatevi consigliare anche da occhi più esperti.

Pesci. Momento di recupero per quanto riguarda i sentimenti. Coloro i quali hanno vissuto una battuta d’arresto in questi giorni, potranno recuperare. Cercate di non avere fretta e di dare il giusto tempo ad ogni cosa. Per quanto riguarda il lavoro, invece, periodo fervido di nuove opportunità.