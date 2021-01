Flavio Briatore con Elisabetta Gregoraci a Dubai, follia al Billionaire: preso a ‘coltellate’ (FOTO)

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci a Dubai col figlio Nathan Falco

Tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip 5 lunedì sera hanno notato l’assenza di Elisabetta Gregoraci nello studio di Cinecittà. Il motivo? L’ex gieffina dopo aver trascorso il Capodanno per contratto a Roma, il giorno dopo è volata a Dubai per raggiungere il figlioletto Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore. Quest’ultimo, per chi non lo sapesse tempo fa ha aperto un Billionaire anche negli Emirati Arabi.

I tre stanno trascorrendo dei giorni insieme come una vera famiglia. Per questo motivo il popolo del web ha chiesto a gran voce di rimettersi insieme. Nel frattempo, il noto imprenditore ha fatto qualcosa di molto coraggioso e postando tutto sui suoi canali social. Di cosa di tratta? Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto all’uomo.

L’imprenditore fa da cavia ad un lanciatore di coltelli

Ebbene sì, Flavio Briatore è stato davvero coraggioso stupendo tutti. A Dubai, dove vi dà alcune settimane, l’ex manager della Formula 1 si è cimentato in un numero da capogiro. Nello specifico, l’ex di Elisabetta Gregoraci ha fatto da cavia ad un lanciatore di coltelli, che gli ha tirato una raffica di lame.

Il noto imprenditore, se per caso si fosse spostato di un solo centimetro avrebbe rischiato seriamente di farsi male. Nonostante la pericolosità della performance, con grande sangue freddo il padre di Nathan Falco è rimasto immobile. Di conseguenza, il numero è perfettamente riuscito. (Continua dopo la foto)

Piccolo incidente per Elisabetta Gregoraci a Dubai: i dettagli

A quanto pare, stando ad alcune indiscrezioni, pare che con Flavio Briatore, ad assistere alla scena, era presente anche l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Secondo persone a loro vicine, si tratterebbe di una vera e propria prova d’amore che l’ex manager della Formula 1 ha superato brillantemente. Oltre all’imprenditore, anche la soubrette calabrese ha rischiato qualcosa fuori dal Billionaire, locale di Flavio.

Dopo essersi esibita in una acrobatica verticale, l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 è caduta riportando qualche abrasione e taglio alla schiena. La conduttrice di Battiti Live sarà presente nel nuovo appuntamento del GF Vip 5 oppure sarà ancora a Dubai? Staremo a vedere.