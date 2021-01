GF Vip, Samantha trema, chi fanno entrare nella casa: “Ci mancava la neg***a cicc**na” (FOTO)

Le parole di Samantha De Grenet su Carina

Arrivano delle notizie poco positive per Samantha De Grenet, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, lunedì sera, in occasione della nuova puntata del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, nella casa più spiata d’Italia potrebbe entrare Carima di tutto e di più.

La divertente influencer che ha dato vita al detto Emily’, per avere un confronto di fuoco con la soubrette romana. Qualche giorno fa quest’ultima aveva preso di mira la star dei social denigrandola con gli altri inquilini. “Ma quella di colore? Quella un po’…”, aveva detto colei che Antonella Elia l’ha definita la Regina del Gorgonzola. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto la scorsa settimana nell’appartamento di Cinecittà. (Continua dopo la foto)

Carina di tutto e di più entra al Grande Fratello Vip 5

Dopo tali affermazioni fatte all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, attraverso il suo seguitissimo account Instagram, Carina di tutto e di più aveva protestato contro gli autori del reality show di Canale 5. L’influencer aveva chiesto a gran voce al conduttore Alfonso Signorini la possibilità di confrontarsi con Samantha De Grenet.

“Questa fa parte del mondo dello spettacolo. Non si può permettere di dire ‘ma chi è? Quella carica?’. Ma si è guardata? Mi stava antipatica all’Isola e adesso ancora di più, non si può permettere di prendermi in giro. Mancava solo che mi diceva che sono una neg***a cicciona”, ha dichiarato la ragazza. Il suo appello, a quanto pare, è stato accettato e presto il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere questo faccia a faccia. Sicuramente ne vedremo delle belle perché il confronto di certo sarà molto acceso.

La programmazione del Grande Fratello Vip 5

Nel frattempo continua la programmazione del Grande Fratello Vip 5. Il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini per le prossime puntate andrà in onda una volta a settimana, ovvero solo il lunedì sera.

Mentre da fine mese fino alla finalissima, prevista per il 26 febbraio 2021 (ancora non c’è una conferma) tornerà il consueto doppio appuntamento settimanale. Quindi, da ora in poi non ci dovrebbero essere più nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia ma solo eliminazioni.