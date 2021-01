GF Vip, Carlotta Dell’Isola e le sue extension fanno discutere: “Mica lasciarle con la colla cheratina attaccata così“ (FOTO)

Delusione per Carlotta dell’Isola al GF Vip 5: il motivo

Qualche settimana fa, insieme a Mario Ermito e Cecilia Capriotti, nella casa del Grande Fratello Vip 5 ha fatto il suo ingresso Cecilia Dell’Isola. Quest’ultima si è fatta conoscere dal pubblico di canale 5 grazie alla sua recente partecipazione a Temptation Island, reality prodotto da Maria De Filipppi.

E proprio in questa esperienza televisiva è piaciuta molto al pubblico per la sua schiettezza e ironia. Nonostante le aspettative fossero alte, all’interno della casa di Cinecittà la giovane sta deludendo. Infatti, nella serata di lunedì non ha mai aperto bocca se non per fare la sua nomination. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente nell’appartamento più spiato d’Italia.

Carlotta Dell’Isola criticata per le sue extension

Nonostante la sua presenza anonima al Grande Fratello vip 5, il pubblico e gli utenti web hanno dedicato migliaia di tweet su Carlotta dell’Isola per un particolare che non è sfuggito a molti. In pratica, sui vari social network si è sollevato un polverone per le extension molto visibili dell’ex partecipante di Temptation Island.

Per tale ragione, molti fan del reality show di Canale 5 hanno commentato così l’acconciatura della ragazza: “Ma i concorrenti possono nominare pure le extension di Carlotta? O magari il suo parrucchiere?”; “Cosa ha messo in testa?”; “Qualcuno chiami immediatamente Federico Fashion Style e lo faccia entrare“. (Continua dopo il post)

I commenti dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5

Ma non è finita qui, infatti nella giornata di martedì anche gli inquilini del Grande Fratello Vip 5 hanno commentato le extension di Carlotta Dell’Isola. Ad esempio, l’influencer italo-persiana Giulia Salemi ha affermato: “Doveva toglierle, mica lasciarle con la colla cheratina attaccata così“.

Mentre Cecilia Capriotti ha replicato dicendo che l’attaccatura era ben visibile: “Ma poi si vedeva ieri”. Infine, Samantha De Grenet ha voluto spendere delle parole al miele per l’ex partecipante di Temptation Island: “Che poi secondo me sta bene anche con i capelli più corti“. Nel prossimo appuntamento del GF Vip 5, il conduttore Alfonso Signorini affronterà questo divertente argomento? Staremo a vedere nelle prossime ore.