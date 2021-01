GF Vip la produzione nella bufera dopo lo sclero di Maria Teresa, i parenti di Tommaso: “Scorretti…” (FOTO)

Lo sclero avuto da Maria Teresa Ruta nella serata di ieri al GF Vip ha sollevato un grosso polverone. Sulla questione, infatti, sono intervenuti molte persone, tra cui anche la mamma e la sorella di Tommaso Zorzi.

Le due donne hanno commentato quanto accaduto schierandosi dalla parte della Ruta e non hanno potuto fare a meno di sollevare delle critiche contro il reality show. Specie secondo il punto di vista di Gaia, infatti, la produzione si starebbe comportando in modo scorretto. Ecco perché.

GF Vip scorretto dopo lo sclero di Maria Teresa?

La signora Armanda e Gaia sono intervenute sui social per commentare il momento di sclero di Maria Teresa Ruta al GF Vip. Si è trattato di un episodio decisamente pesante e inaspettato, che ha lasciato esterrefatti tutti i presenti in casa e i telespettatori. La donna, infatti, ha avuto una profonda crisi cominciando a gridare e a piangere per motivazioni apparentemente futili. Ad ogni modo, le due donne in questione hanno lanciato qualche frecciatina contro la produzione del reality show dopo quel triste episodio.

A commentare la vicenda per prima è stata Armanda Frassinetti, la quale ha detto che se anche una persona come la Ruta dà luogo a simili scenate, vuol dire che si è toccato il fondo. Le luci del reality show, infatti, dovrebbero spegnersi per lasciare finalmente liberi i concorrenti che, ormai, sono “reclutati” da oltre tre mesi all’interno della casa di Cinecittà. A tale grido di aiuto si è accodata anche Gaia. (Continua dopo il post)

La stoccata della sorella di Tommaso

La sorella di Tommaso Zorzi, infatti, si è trovata d’accordo con sua madre ed ha aggiunto anche altro. Nello specifico, ha detto che gli autori si stanno comportando in modo estremamente scorretto con i concorrenti. Dopo lo sclero di Maria Teresa, infatti, sarebbe opportuno informare anticipatamente gli inquilini del nuovo allungamento del programma. Comunicarglielo all’ultimo momento, infatti, sarebbe un comportamento davvero meschino.

Ricordiamo, infatti, che la produzione ha deciso di slittare ulteriormente la messa in onda della finale del Grande Fratello Vip. Essa era inizialmente prevista per l’inizio di febbraio ma, a quanto pare, questo evento si verificherà alla fine del mese in questione. In una precedente intervista, Parpiglia aveva addirittura rivelato che, forse, il reality si sarebbe potuto estendere fino a marzo per contrastare il Festival di Sanremo 2021.