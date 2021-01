Uomini e Donne, segnalazione su Chiara e Davide: “Si conoscono già, hanno un accordo” (FOTO)

In queste ore è circolata una segnalazione molto pesante che riguarda Chiara e Davide di Uomini e Donne. Alcune persone appartenenti alla loro cerchia di amici, infatti, hanno insinuato che i due si conoscessero già prima di entrare nel talk show pomeridiano.

C’è chi ha accusato i due protagonisti di aver addirittura sancito un accordo prima di andare in tv. Esso sarebbe finalizzato, naturalmente, a dare luogo ad un percorso fittizio basato solo sulla ricerca di visibilità. Dato che è stato più di un utente a sollevare la questione, i fan del programma stanno cominciando a farsi delle domande.

Accordo tra Chiara e Davide prima di Uomini e Donne?

L’influencer Deianira Marano ha ricevuto una segnalazione su Davide e Chiara di Uomini e Donne. Delle fan le hanno mandato dei messaggi privati dicendo di essere venute a conoscenza di alcune situazioni incresciose. Persone vicine al loro entourage di conoscenze, infatti, hanno dichiarato di averli visti insieme diverse volte a Roma. La Rabbi, inoltre, sin dalle prime volte che ha fatto la sua apparizione nel talk show, ha sempre assunto un comportamento un po’ ambiguo per molti telespettatori.

Per tale ragione, ci sono delle ipotesi in corso secondo cui i due potrebbero essersi messi d’accordo solo per avere un po’ di visibilità in più. La Marzano, dal canto suo, si è limitata a riportare queste indiscrezioni e non ha potuto fare a meno di ammettere che, effettivamente, qualcosa di strano sembra esserci. Ad ogni modo, gli utenti in questione hanno riportato tale segnalazione per un motivo in particolare. (Continua dopo la foto)

La tutela di Beatrice

Tale motivazione è legata a Beatrice. I fan della Buonocore, infatti, non ritengono giusto che la ragazza venga presa così in giro nel caso in cui questi rumors dovrebbero rivelarsi fondati. Per questo motivo, tale pulce nell’orecchio deve servire ad indagare un po’ più a fondo sulla vicenda in modo da far emergere la verità. Stando a quanto trapelato dalle registrazioni di Uomini e Donne effettuate in questi giorni, Davide e Chiara sembrano molto vicini.

Beatrice è come se si stesse volontariamente autoeliminando per tutelare il sentimento che ha ammesso di nutrire nei confronti del tronista. La ragazza, infatti, ha confessato di essersi innamorata di Donadei, ma lui non sta facendo altro che avvicinarsi sempre di più alla Rabbi durante le esterne. Tra i due, infatti, c’è stato anche un bacio passionale a telecamere spente.