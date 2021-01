Uomini e Donne, anticipazioni giovedì 14 gennaio: Jara e Nicola ospiti, Simone va via, nuova change per Roberta e Riccardo

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

È giunta quasi alla fine la programmazione settimanale di Uomini e Donne. Oggi pomeriggio su Canale 5 tornerà lo storico dating show, ideato e condotto da Maria De Filippi che è tornato da qualche giorno in onda dopo la consueta pausa natalizia. Intanto, c’è da dire che girano delle informazioni sul futuro della trasmissione. Nel dettaglio, la produzione sta pensando alla realizzazione di alcune puntate serali con dei vip.

Nel frattempo, il pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà modo, dopo la telenovela iberica Una Vita, di vedersi un altro appuntamento, il quarto e penultimo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios? Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri ci riprovano

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Riccardo Guarnieri che aveva chiuso con Roberta. Quest’ultima infatti, è rimasta delusa dopo quello accaduto la settimana precedente con Ida Platano, l’ex compagna del personal trainer pugliese. Il cavaliere sarà pronto a far entrare alcune dame venute per conoscerlo, ma prima di dare l’autorizzazione a Maria De Filippi, chiederà di chiarire la situazione con la Di Padua.

Di conseguenza, decideranno di ricominciare a sentirsi e per far vedere le sue buone intenzioni, rifiuterà di conoscere di far scendere le nuove arrivate per dedicarsi solamente a lei. Poi ci sarà un lieto ritorno. La conduttrice pavese Maria De Filippi annuncerà l’ingresso di Jara e Nicola, due ex protagonisti del Trono over di U&D. I due con gli occhi pieni di gioia annunceranno ai presenti di essere in attesa del secondo figlio.

Simone lascia il parterre senior di U&D

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano anche che la lieta novella data da Jara e Nicola farà commuovere molto Gemma Galgani. Tale circostanza scatenerà ancora una volta la rabbia della sua acerrima nemica Tina Cipollari, di conseguenza ci sarà l’ennesima discussione tra le due.

Simone deciderà di abbandonare il dating show di Maria De Filippi. Una decisione presa nonostante in studio giungeranno delle ragazze per conoscerlo. Il cavaliere dirà di non sentirsi più a suo agio e quindi saluterà tutti i presenti e se ne andrà via.