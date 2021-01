Uomini e Donne, Gianluca De Matteis torna a parlare dell’abbandono: ‘Nessun tradimento’, poi parla del rapporto con Gianni Sperti

Gianluca ha parlato della sua esperienza nel programma dopo aver abbandonato il trono. Ecco che cosa ha detto nella sua ultima intervista.

Uomini e Donne: Gianluca torna a parlare dell’abbandono

All’inizio di questa stagione di Uomini e Donne abbiamo visto quattro tronisti nel trono classico. Jessica ha scelto dopo un mese e ancora ha una relazione con Davide. Davide e Sophie stanno andando avanti nel loro percorso e sembrano vicini ad una scelta. Gianluca, invece, poche settimane fa ha deciso di abbandonare il trono in lacrime. Non è riuscito a provare le emozioni che si aspettava di provare.

Da subito Gianluca ha assicurato di non aver mai finto, di essere sempre stato se stesso ma non ha trovato quello che cercava e che avrebbe voluto. In una nuova intervista su Nuovo l’ex tronista è tornato a parlare della sua esperienza, del rapporto con Maria De Filippi, di quello che gli ha detto la conduttrice. Ma ha anche commentato il percorso dei suoi colleghi e il rapporto con gli opinionisti.

Gianluca De Matteis: ‘Nessun tradimento a Maria’

Gianluca De Matteis ha lasciato il trono in lacrime ma già in puntata aveva incontrato il conforto di Maria De Filippi, la quale gli ha detto che probabilmente non era pronto per una relazione e non c’è niente di male. Tra le pagine di Nuovo ha ribadito che la conduttrice è stata rassicurante con lui apprezzando la sua sincerità. “Non ho tradito il pubblico e soprattutto Maria“, ha detto convinto della sua scelta.

Per lui, ad ogni modo, è stata una bellissima esperienza e adesso vuole dedicarsi alle sue passioni. Un giorno gli piacerebbe diventare un attore. Tuttavia, se Maria lo richiamasse, quando si sentirà pronto per l’amore, lui ha detto che tornerebbe volentieri a Uomini e Donne. Dopo gli scontri iniziali con Davide, adesso tra i due c’è una bella amicizia, così come c’è con Sophie. Gianluca crede che Davide sia più vicino ad una storia d’amore di Sophie, non per colpa sua ma per i suoi corteggiatori che non l’hanno convinto del tutto.

L’ex tronista ha espresso belle parole per Gemma Galgani e Tina Cipollari, poi ha chiarito il rapporto con Gianni Sperti. L’opinionista l’ha attaccato duramente per tutto il percorso ma alla fine si sono riappacificati: “si era fatto un’idea sbagliata, ma fuori dallo studio ci siamo salutati con grande affetto“.