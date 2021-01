GF Vip, Maria Teresa Ruta: “Tommaso era nudo con un rigatone addosso e io dovevo mangiarlo” (VIDEO)

Maria Teresa Ruta e il sogno sconcio al GF Vip 5

Sono trascorsi quatto mesi dall’avvio della quinta edizione del Grande Fratello Vip la cui finale è prevista per venerdì 26 febbraio 2021. In queste settimane alcuni concorrenti veterani sono andati via spontaneamente, tra cui Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci, mentre altri sono rimasti.

Tra questi anche Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. E proprio quest’ultimi, in particolare la conduttrice, sono i protagonisti di un divertente ed imbarazzante racconto. In pratica la madre di Guenda Goria ha fatto un sogno scabroso sul rampollo meneghino.

La gieffina sogna Zorzi senza vestiti

Ebbene sì, Maria Teresa Ruta di recente ha passato una notte molto tormentata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Infatti, dopo il forte crollo di nervi avuto la settimana scorsa per delle critiche ricevute da Cecilia Capriotti, la gieffina si è lasciata andare a pensieri scabrosi sul rampollo milanese Tommaso Zorzi.

Senza ombra di dubbio, dopo oltre 120 giorni di reclusione all’interno dell’appartamento di Cinecittà, la mente inizia a fare pensieri davvero strani. La madre di Guenda Goria ha confessato di aver fatto un sogno inaspettato. La donna lo ha rivelato a Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola mentre si trovavano nella veranda. “Ho sognato Tommaso nudo con un rigatone addosso e io dovevo mangiarlo”, ha asserito la conduttrice.

Maria Teresa Ruta e gli altri inquilini sono arrivati al limite?

A quel punto, Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola si sono immediatamente incuriosite e volevano sapere se alla fine del sogno Maria Teresa Ruta ha mangiato questo rigatone sul corpo di Tommaso Zorzi oppure no. La gieffina ha detto di essersi svegliata prima di scoprirlo. Degli internauti hanno fatto notare che questi potrebbero essere segni di delirio per via della lunga permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

Una reclusione che sta facendo saltare i nervi a tutti gli inquilini. E quest’ultimi non sanno ancora che il reality show di Canale 5 terminerà alla fine di febbraio. Per tale ragione in tanti hanno fatto una petizione affinché il programma Mediaset finisca prima. Ecco il video diventato immediatamente virale sul web, che mostra il racconto del sogno della Ruta: