Shalpy lancia un grido d’aiuto: “Sono indigente e disposto a fare il cameriere, il GF Vip…?” (VIDEO)

L’appello di Shalpy

In un recente numero di Rolling Stone, la popolare rivista musicale, è contenuta una lunga intervista a Shalpy. Stando a delle indiscrezioni pare che sia stato lui stesso ha contattare la redazione del magazine. Il motivo?

Perché il cantante, come gran parte degli italiani, sta vivendo in una situazione di estrema indigenza a causa della pandemia in corso. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato l’ex concorrente di Music Factor. (Continua dopo la foto)

Il cantante in situazione di indigenza

Intervistato dalla nota rivista Rolling Stone, Shalpy ha raccontato che recentemente ha deciso di investire le ultime migliaia di euro che aveva da parte per realizzare il suo nuovo singolo ‘Let It Snow’. Quindi, invece di pensare a risparmiare, in questo momento di crisi, ha creduto moltissimo nel suo progetto, come ha sempre fatto nel corso della sua carriera. “In questo momento mi trovo in una situazione di estrema indigenza, come il 90% della gente che fa questo mestiere”, ha asserito il cantante.

Quest’ultimo, inoltre ha detto che fa parte di una fetta di persone che non sono calcolate né dallo Stato, né dall’immaginario collettivo. “Un artista non può fare a meno dell’arte. Da qui la mia scelta di investire i soldi per fare qualcosa che mi gratificasse, invece che usarli per mangiare”, ha tuonato l’uomo. (Continua dopo il video)

Shalpy spera in un reality show

Ricordiamo che nel corso della sua carriera artistica ha partecipato a Music Farm nel lontano 2004 e successivamente a Pechino Express nel 2015, entrambi in Rai. Tuttavia, Shalpy non esclude il ritorno come concorrente in un reality show, anche se la candidatura al Grande Fratello Vip non è stata positiva. “Signorini durante una riunione del Grande Fratello Vip, mi disse, davanti a testimoni: ‘Giovanni, qui mi dicono tutti che sei ingestibile, per me non è così, per me sei una grande personalità, ti ho voluto fin dall’inizio e ti vorrò’. Poi si è alzato ed è uscito per rispondere a una telefonata”.

Il cantante ha detto anche di non aver fatto il GF Vip solo per questioni economiche. “Dopo quella riunione l’amministrazione fece due conti su un pizzino e non potevo annuire senza sapere se un cachet era al lordo o al netto”, ha concluso Giovanni. Per lui si potrebbero aprire le porte de L’Isola dei Famosi 2021?