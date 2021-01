Uomini e Donne bomba su Riccardo e Roberta: “Lasciano insieme il programma” (FOTO)

In queste ore è sopraggiunta una notizia inaspettata inerente due protagonisti del trono over di Uomini e Donne, ovvero, Riccardo e Roberta. Nel momento in cui Guarnieri ha deciso di ritornare in studio ha voluto approfondire nuovamente la conoscenza della Di Padua.

Tra i due era già nato qualcosa diversi mesi fa, ma la loro conoscenza venne interrotta in modo piuttosto brusco. In questa seconda occasione, invece, le cose sembrano andare decisamente meglio, al punto da prendere una decisione spiazzante.

Il percorso di Riccardo e Roberta

L’influencer Amedeo Venza ha sganciato una notizia bomba su Riccardo e Roberta di Uomini e Donne. Il protagonista, infatti, ha detto di essere venuto in possesso di uno scoop inaspettato secondo cui i due avrebbero deciso di lasciare il programma insieme. Facendo un passo indietro, però, vediamo come stanno procedendo le cose tra loro. Stando a quanto trapelato dalle recenti registrazioni del programma, i due protagonisti si sono avvicinati parecchio.

Guarnieri ha, addirittura, deciso di smettere di conoscere altre donne in modo da dare l’esclusiva alla dama. Questa presa di posizione da parte sua ha, chiaramente, fatto molto piacere alla Di Padua. Dopo un po’ di tempo, però, i due hanno avuto delle incomprensioni, dovute soprattutto all’arrivo di Ida Platano nello studio del talk show. Il siparietto a cui il cavaliere e la dama hanno dato luogo ha molto infastidito Roberta.

La decisione di lasciare Uomini e Donne

L’esponente del parterre femminile degli over, infatti, si è confrontata con il suo interlocutore e lui ha fatto di tutto per convincerla del fatto che non ci fosse più nulla con la sua ex. Tra i due, dunque, si è venuta a creare un’intesa molto forte che pare si sia concretizzata in una presa di posizione molto definita. Riccardo e Roberta, infatti, potrebbero aver deciso di lasciare Uomini e Donne insieme.

Diversi utenti del web, compreso Amedeo Venza, però, non credono molto alla durata di questa relazione. Secondo il punto di vista dell’influencer, infatti, i due sarebbero andati via per poi ritornare tra un mesetto e continuare a porsi al centro dei soliti teatrini. I due, infatti, potrebbero essere anche dei protagonisti perfetti di Temptation Island. Ad ogni modo, i due per il momento non possono confermare o smentire queste affermazioni, pertanto, non ci resta che attendere le prossime registrazioni per scoprirlo.