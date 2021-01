Mario Ermito e Urtis? Francesca Cipriani la spara grossa: “Hanno fatto fichi fichi, ero a casa di Giacomo e ho sentito” (VIDEO)

Mario Ermito e Giacomo Urtis stanno insieme?

Qualche giorno fa l’influencer campana Deianira Marzano ha sganciato una bomba mediatica su delle presunte effusioni che si sarebbero scambiati Mario Ermito e Giacomo Urtis nella casa del Grande Fratello Vip 5.

Un rumor di cui se ne è occupata anche Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. In quell’occasione il giornalista e speaker radiofonico Francesco Fredella ha confessato che dei paparazzi avrebbero seguito il chirurgo dei vip e l’attore dopo la lunga diretta del reality show su Canale 5.

Francesca Cipriani la spara grossa

A distanza di qualche giorno, si è tornati sull’argomento con delle dichiarazioni clamorose ed inedite. Ospite di Giada Di Miceli nel programma Non Succederà Più su Radio Radio Non Succederà Più, Francesca Cipriani l’ha sparata davvero grossa. “Adesso ve lo dico io, hanno consumato, sì, hanno consumato. Io ho dormito a casa di Giacomo, sì, ero nella camera vicina, hanno fatto fichi fichi insieme. Sì Giada hanno consumato davvero”, ha affermato la co-conduttrice de La Pupa e il Secchione e viceversa che tornerà preso su Italia 1.

A quel punto è intervenuto il chirurgo dei vip limitandosi a ridere per le parole dell’amica e a rivelare di aver trascorso del tempo ai fornelli con l’attore pugliese. “Siete tremendi, abbiamo cucinato insieme, volete spoilerare tutto. Mario Ermito la mia metà della mela? Adesso lui è tornato a casa sua a Taranto“, ha detto l’ex gieffino. (Continua dopo il video)

La secca smentita di Mario Ermito

Intervistato da SuperGuidaTv, Mario Ermito ha seccamente smentito una presunta liason con Giacomo Urtis. “Nel 2021 si cerca ancora di etichettare ogni situazione che si può creare come fossimo tanti capi d’abbigliamento alla ricerca di una griffe. Sono basito dal dover giustificare un’amicizia con una persona che ho conosciuto nella casa e che solo per il fatto di avere un orientamento sessuale diverso dal mio si debba insinuare qualcosa”, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Quest’ultimo inoltre, ha detto che il chirurgo è solo un amico che ha deciso di frequentare anche all’esterno del reality show. “Non abbiamo avuto modo di vederci finora se non in studio dopo che sono uscito. Tutte le voci che mi vedevano in casa sua sono inventate e campate per aria. Ho dormito a casa del mio agente per due notti a Roma e la mattina successiva sono partito dopo pranzo per Brindisi. Io e Giacomo ci siamo messi a ridere quando abbiamo saputo questa notizia”, ha concluso il tarantino.