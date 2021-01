Filippo Nardi e Guenda Goria paparazzati insieme a braccetto: le foto che spiazzano tutti

I contrasti tra Guenda Goria e Filippo Nardi

Da nemici a coppia? Nel nuovo magazine Chi, presto in edicola, c’è un articolo con tanto di foto con protagonisti Filippo Nardi e Guenda Goria. Ebbene sì, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 si sarebbero visti nei pressi di Piazza Duomo, a Milano, mentre stavano facendo una passeggiata a braccetto.

La figlia di Amedeo è il conte inglese, con molta probabilità, avrebbero organizzato un incontro considerato ‘chiarificatore’ dopo quanto successo tra l’uomo e la madre di lei, Maria Teresa Ruta all’interno della casa più spiata d’Italia. L’ex gieffino, infatti, in quell’occasione è stato squalificato per frasi sessiste destinate alla bionda conduttrice. Frasi che hanno fatto infuriare Guenda. (Continua dopo la foto)

I due ex gieffini si incontrano a Milano

C’è da sottolineare però, che era stata Guenda stessa a dire, in un’ospitata a Mattino 5 di Federica Panicucci, di essere una donna incapace di portare rancore. Per questo motivo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha deciso di mettere da parte il rancore e avere un rapporto pacifico con il conte inglese.

L’incontro avvenuto in una piazza centrale di Milano, quindi, potrebbe essere avvenuto solo per chiarire come la stessa ragazza aveva detto precedentemente. Tuttavia, rimane l’improbabile ipotesi di una relazione sentimentale in corso tra i due. Infatti, sempre la figlia di Maria Teresa Ruta, aveva escluso qualsiasi intreccio amoroso con il britannico.

La reazione del popolo del web

C’è da capire un’altra cosa. Dopo il forte crollo di Maria Teresa Ruta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Filippo Nardi ha commentato ancora una volta l’accaduto, additando la concorrente come “borderline“. Per caso tale considerazione ha fatto calare di nuovo il gelo tra i due ex gieffini?

Tale incontro ha scatenato la rabbia del popolo del web che su Twitter ha scritto: “Guenda femminista per la vita paparazzata con filippo nardi ma io non lo so il mondo sta andando a rotoli non è proprio possibile ma che poi anche se non fosse una sorta di femminista sarebbe comunque assurdo camminare a braccetto con uno che ha praticamente umiliato tua madre di fronte a tutta Italia”.