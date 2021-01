Elisabetta Gregoraci a Dubai, Alfonso Signorini svela il vero motivo: “Affari da mille e una notte”

I viaggi di Elisabetta Gregoraci a Dubai

Quindici giorni fa tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip 5 hanno notato l’assenza di Elisabetta Gregoraci nello studio di Cinecittà. Attraverso il suo account Instagram si è venuti a conoscenza che la soubrette calabrese si trovava a Dubai col figlio Nathan Falco.

L’ex gieffina era assente anche all’ultimo appuntamento del reality show, quello di lunedì sera per intenderci, e molti hanno pensato che l’ex di Flavio Briatore fosse tornata di nuovo negli Emirati Arabi Uniti in vacanza.

A svelare l’arcano ci ha pensato il magazine Chi svelando la vera ragione di questi viaggi dell’ex amica speciale di Pierpaolo a Dubai. A quanto pare non si tratta di svago e relax oppure shopping. Stando alle informazioni riportate sulla rivista diretta da Signorini, EliGreg sarebbe andata a lì per controllare i suoi affari. Infatti, la donna possiede delle quote del locale del suo ex marito, il Billionaire Dubai.

Il magazine Chi svela i motivi dei viaggi della Gregoraci negli Emirati Arabi

Nel nuovo numero di Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini è contenuto un articolo che parla di Elisabetta Gregoraci e dei suoi frequenti viaggi a Dubai anche in presenza della pandemia.

Sul noto settimanale si legge: “In passato Elisabetta Gregoraci aveva acquistato delle quote del locale dell’ex Flavio Briatore, il Billionaire Dubai. E ora, d’accordo con lui, è volata in terra araba per controllare i suoi affari da mille e una notte, che vanno a gonfie vele. Le cose infatti pare vadano benissimo e i due ex sarebbero più che soddisfatti. Del resto c’è da dire che Dubai ha aperto le porte al turismo e ovunque spuntano tour operator che propongono volo, soggiorno e perfino il vaccino anti Covid”.

Gli attacchi di Taylor Mega contro Elisabetta Gregoraci

Questi viaggi verso gli Emirati Arabi di Elisabetta Gregoraci sono stati fortemente criticati no solo dal popolo del web ma anche da Taylor Mega. Stando alla nota influencer, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 avrebbe dovuto fare la quarantena prima di tornare nello studio di Cinecittà.

“C’è una cosa che non mi quadra. Il fatto è che io sono tornata da Dubai da poco e sto facendo la quarantena. Allora mi chiedo come sia possibile che Elisabetta Gregoraci sia in studio al GF Vip. In pratica a quel paese la quarantena?”, ha detto l’opinionista di Barbara D’Urso.