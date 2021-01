Tommaso Zorzi e Stefania Orlando vogliono abbandonare il GF Vip in diretta lunedì: il motivo

Momenti di sconforto nella casa del GF Vip 5

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 dallo scorso settembre. Per tale ragione la conduttrice e il rampollo milanese sono sempre più stanchi di star rinchiusi dentro la casa più spiata d’Italia.

Ma colei che ha accusato maggiormente il colpo è l’ex professionista Rai, che lunedì scorso ha avuto un crollo emotivo per via dei filmati che le ha mostrato Alfonso Signorini. La donna infatti, nelle clip in questione ha ricevuto cattiverie sia dall’ex marito Andrea Roncato, che da Giulia Elettra Goretti, figlia della nuova moglie dell’attore emiliano.

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi vogliono abbandonare la casa

Quello di Roncato e Goretti è stato un attacco gratuito e senza alcun motivazione che ha sconfortato Stefania Orlando. Quest’ultima infatti, dopo aver rischiato la squalifica qualche giorno fa per aver aperto la prima porta rossa, ora che potrebbe lasciare il Grande Fratello Vip 5 proprio durante l’appuntamento di lunedì sera.

Infatti, quando Rosalinda Cannavò le ha detto: “Ma tu lo sai di Tommaso che lunedì vuole andare via?“, la bionda conduttrice ha risposto così: “Sì, io sono nella stessa situazione, non dirmi niente…“. (Continua dopo il video)

Rosalinda: “Ma tu lo sai di Tommaso? Che lunedì vuole andare via?”

Stefania Orlando si sfoga con Rosalinda Cannavò

Durante una confronto don Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando ha sfogato tutte le sue frustrazioni: “Uno crede di non avere più nulla da dare e dire. Di cosa possiamo parlare? Io ho chiesto a Rosalinda di dirmi qualcosa che non mi ha mai detto”.

Ma non è finita qui, infatti la gieffina ha detto anche: "Il sentimento è un po' comune di chi sta qui da tanto tempo perché siamo entrati con l'idea di stare massimo tre mesi, noi siamo dei computer eh: ci settiamo e diciamo 'il 7 dicembre deve finire, ok'. Ma ora? Che ci diciamo? Che ci raccontiamo? Non è che possiamo dipingere tutti i giorni. Prima ho proprio chiesto 'Rosina dimmi qualcosa che non mi hai mai detto'. Forse ci hanno richiesto un po' troppo?. Di cosa possiamo parlare oggi che ci siamo detti già tutto?".