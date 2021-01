Oroscopo 24 gennaio 2021, classifica: periodo positivo per Bilancia, Capricorno mantieni la calma

L’Oroscopo del 24 gennaio 2021 esorta i Bilancia ad approfittare di questo periodo di grandi soddisfazioni. Capricorno e Ariete, invece, farebbero bene a mantenere la calma

Classifica oroscopo primi sei segni

1 Bilancia. Momento molto importante nella vostra vita. Oggi potrebbero prendersi decisioni significative. Cercate di valutare con calma e di non lasciarvi prendere dall’entusiasmo. Il periodo è propizio per cominciare a pensare a passi importanti. La vostra vita sta per cambiare, preparatevi.

2 Gemelli. Giornata abbastanza positiva per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 24 gennaio vi annuncia che si prospetta una giornata in cui sarete parecchio solari e inclini a cimentarvi in nuove conoscenze. Se avete un problema irrisolto, parlatene con la persona direttamente interessata e vedrete che tutto si risolverà.

3 Cancro. Momento molto interessante per quanto riguarda i sentimenti. Se siete alla ricerca di un nuovo amore esso potrebbe arrivare prima di quanto immaginate. Non chiudetevi in voi stessi. L’aver subito delle delusioni in passato non deve precludervi la possibilità di cimentarvi in nuove conoscenze. Anche il lavoro procede bene.

4 Acquario. Questo è il periodo giusto per lasciarvi andare ad un’analisi introspettiva e fare un bilancio della vostra vita. Tutto ciò che ritenete vi manchi potreste scriverlo in una lista virtuale e cominciare ad impegnarvi per ottenerlo. Non perdete tempo in chiacchiere. La giornata odierna necessita dell’azione per poter portare a casa dei risultati.

5 Toro. Momento molto particolare per i nati sotto questo segno. La giornata odierna sarà caratterizzata da una certa voglia di spezzare la routine e l’ordinario per lasciarvi andare in qualcosa di completamente oscuro alla vostra conoscenza. Attenzione a non lasciarvi travolgere da qualcosa di troppo lontano dal vostro modo di essere, che potrebbe danneggiarvi.

6 Pesci. Oggi avrete l’opportunità di acquisire delle consapevolezze importanti nella vostra vita. Non lasciatevi condizionare dal giudizio delle altre persone e seguite solo il vostro cuore. Nel lavoro si avvicinano scelte importante. Cercate di essere concentrati e razionali.

Previsioni 24 gennaio ultime sei posizioni

7 Sagittario. La giornata potrebbe cominciare con il piede sbagliato. Cercate di mantenere la calma e di tenere a bada il nervosismo. Qualche piccolo intoppo è del tutto normale nella vita. Non prendete decisioni affrettate e, soprattutto, non intavolate discussioni oggi a meno che non siano strettamente necessarie.

8 Leone. A partire da oggi comincerà un periodo un po’ altalenante per voi dal punto di vista sentimentale. Molti di voi non hanno voglia di cimentarsi in relazioni estremamente serie e questo potrebbe portarvi a perdere delle persone davvero interessanti. Siete molto concentrati sul lavoro e siete anche parecchio ambiziosi.

9 Vergine. In questo momento state mettendo un po’ da parte i sentimenti in favore dell’amore. Cercate, però, di non trascurare le persone che amate o potreste pentirvi. Dal punto di vista professionale state raccogliendo delle belle soddisfazioni. Tenete sempre gli occhi ben aperti e non crogiolatevi sugli allori perché c’è chi potrebbe non aspettare altro che una vostra caduta.

10 Scorpione. I nati sotto questo segno potrebbero sentirsi delusi e amareggiati per qualcosa che si è verificato in questi giorni. Non abbiate paura nel manifestare il vostro dissenso. Solo attraverso il dialogo sarà possibile risolvere le questioni in sospeso. Anche sul lavoro siate sicuri di voi.

11 Ariete. Questo è il momento di tirare fuori il carattere e il coraggio. Se qualcosa non è andato esattamente come doveva, non disperate. Invece di piangervi addosso fate il possibile per cercare di rimediare. In campo professionale è necessario alzare un po’ la cresta. L’Oroscopo del 24 gennaio 2021 preannuncia dei cambiamenti in arrivo.

12 Capricorno. Attenzione, perché oggi potreste commettere qualche errore. Vi sentite particolarmente emotivi e desiderosi di dare una sterzata alla vostra vita che potreste creare qualche pasticcio. In amore non prendete decisioni affrettate. In quanto potreste essere condizionati dal vostro impeto momentaneo. Nel lavoro, invece, è giunto il momento di dimostrare quanto valete.