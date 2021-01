Dayane Mello attacca gli autori del GF Vip: “Assecondano solo Tommaso Zorzi perché ha problemi mentali” (VIDEO)

Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: il motivo

Come ogni sabato sera da quattro mesi a questa parte, gli autori del Grande Fratello Vip 5 organizzano una festa a tema per far divertire gli inquilini della casa di Cinecittà e nello stesso tempo creare delle dinamiche. Purtroppo nelle ultime ore sembra che qualcosa sia andato storto sul finale. Ovvero, quando ritrovata a lavare i piatti con Samantha De Grenet, Dayane Mello è sbottata contro la produzione del reality show di Canale 5 accusandoli senza mezze misure di assecondare troppo Tommaso Zorzi.

Ma ad avere fatto arrabbiare ed infastidire la modella brasiliana è stata la scelta della playlist della serata. Sembra proprio che le canzoni sentite durante il sabato sera sono state richieste dal rampollo meneghino, in quanto secondo lei: “Solo perché ha crisi d’ansia e problemi mentali gli mettono la musica che preferisce lui”.

Dayane Mello sbotta contro gli autori del GF Vip 5

Mentre si trovava nella cucina del Grande Fratello Vip 5 a sistemare insieme a Samantha De Grenet, la modella brasiliana Dayane Mello è sbottata contro gli autori e ovviamente Tommaso Zorzi.

“Ma veramente, inizio a fare anche io la ribelle, la malata mentale, così vedono! Sono incaz*ata perché è una serata dove mettono la musica per far felice gli altri, e se ne fottono di noi. Solo perché ha crisi d’ansia, perché ha i suoi problemi mentali, e noi qui come rincoglioniti. Quindi non mi va bene. È una festa, un sabato, doveva essere festa, musica per tutti… Allora uno si sente male, e gli altri ‘sti caz*i. Chi è Tommaso Zorzi? Uno si fa un c*lo così per fare le cose, per divertirsi, e non ci divertiamo”, ha detto l’ex di Stefano Sala.

La reazione del popolo del web

Il video che mostra lo sfogo di Dayane Mello all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è diventato immediatamente virale facendo il giro del web e dei vari social network. Per tale ragione gli internauti chiedono alla produzione di squalificare la gieffina perché ha toccato delle tematiche mentali inappropriate.

In pratica la donna ha dato del malato di mente a Tommaso Zorzi senza che è vero. In passato per situazioni del genere sono stati presi dei seri provvedimenti, saranno adottati anche per lei? Staremo a vedere, nel frattempo ecco la clip in questione: