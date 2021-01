Stefania Orlando, spunta il fratello segreto: “Non mi ha invitato al matrimonio, non mi cerca…”

A Domenica Live spunta Gianni, il fratello di Stefania Orlando

E se i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 contano i giorni per la finalissima, all’esterno, all’insaputa dei gieffini spuntano sempre nuovi particolari. Recentemente sul web e in televisione si parla di Stefania Orlando e di suo fratello segreto Gianni.

Questo nome non è mai stato menzionato dalla bionda conduttrice tra le pareti della casa più spiata d’Italia. Ebbene sì, Gianni Orlando è figlio di Annamaria, la madre della gieffina, avuto da una storia d’amore giovanile. Il consanguineo di Stefania è stato ospite a Domenica Live, dove a Barbara D’Urso ha raccontato la sua storia e ha fatto un appello ai suoi fratelli.

Il racconto di Gianni Orlando

Gianni, il fratello di Stefania Orlando vive da più di 30 anni a Parigi. Ospite a Domenica Live ha parlato della sua infanzia, ovvero quando all’età di due anni e mezzo venne riconosciuto dal marito di sua madre, che decise di riconoscere anche quel bambino che la donna aveva avuto da un’altra relazione. La u a infanzia l’ha vissuta al fianco della madre e all’uomo che, nonostante non era il genitore biologico, è diventato suo padre.

Ma ad un certo punto le cose sono cambiate. “Prima della nascita di Stefania e Fabio Massimo vengo mandato in collegio, a 7 anni, perché lavoravano tutti e due e non potevano tenermi a casa. Dai 7 fino ai 16 sono stato in collegio. Li vedevo raramente, quando potevo andare a casa. Non voglio entrare nei particolari, ma non sono stati momenti belli. In uno dei nostri incontri fugaci mi hai detto che nostra madre ha mentito sulla mia identità, ovvero che io ero un amichetto che andava a casa a giocare. Lo hanno scoperto 30 anni fa, i rapporti con Stefania e Fabio sono stati pochi, perché poi io mi sono trasferito a Parigi, quando ho incontrato mia moglie nell’83”, ha dichiarato l’uomo.

L’appello alla sorella Stefania Orlando

Gianni, Stefania e Fabio non hanno mai avuto un bellissimo rapporto. Durante la loro adolescenza i tre li hanno passati lontani, una volta diventati grandi adulti si sono incontrati in modo saltuario. Quello ospite a Domenica Live non è stato invitato nemmeno al matrimonio della gieffina con Simone Gianlorenzi.

Nel salotto di Barbara D’Urso il consanguineo ha chiesto alla Orlando di recuperare un rapporto che in questi anni è mancato. “Ci siamo visti l’estate scorsa per poco tempo. Quello che cercavo di avere un approccio, un avvicinamento di più verso di loro. Volevo avere un contatto con loro, con Stefania non ho nemmeno una foto. Son venuto non per fare un dispetto a nessuno, ma per ricevere un abbraccio. Niente di più”, ha concluso l’uomo.