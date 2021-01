Uomini e Donne spoiler oggi: Aurora è una talpa? Davide bacia Beatrice

Oggi mercoledì 27 gennaio, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e gli spoiler rivelano che Aurora verrà messa nuovamente alla “gogna”. La donna avrà un aspro diverbio con Armando Incarnato.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, Davide Donadei ha scelto di fare un’esterna solo con Beatrice. I due hanno avuto modo di chiarire le recenti divergenze e poi si sono anche scambiati un bacio senza telecamere.

Spoiler oggi: lite tra Armando e Aurora

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, gli spoiler del Vicolo della news, rivelano che si apriranno diverse polemiche. La prima riguarderà Aurora e Armando. Quest’ultimo è stato pesantemente attaccato da Gianni nella precedente puntata a causa delle dichiarazioni fatte su Valentina. Durante la puntata odierna continueranno queste polemiche e alla lista si aggiungerà anche Aurora. Quest’ultima verrà accusata da Incarnato di essere una talpa. In particolar modo, il cavaliere dirà di essere convinto che lei abbia “venduto” alcune notizie su lui e Veronica ad una pagina di gossip.

Il napoletano è sicuro della sua tesi in quanto, parlando con i responsabili di questo sito, essi gli hanno detto che a rivelargli tutti i dettagli sarebbe stata una persona molto vicina all’Ursuda. Dalla descrizione ricevuta, dunque, Armando ha dedotto si sia trattato proprio di Aurora. Quest’ultima verrà esortata a prendere il cellulare per effettuare un controllo delle chat ma, una volta uscita dallo studio, non ci metterà più piede.

Davide bacia Beatrice a Uomini e Donne

Per tale motivo, la questione resterà in sospeso. Al trono classico, invece, Davide dirà di aver scelto di uscire solo con Beatrice. I due hanno fatto un’esterna sulla terrazza della casona e sono stati molto bene. Dopo svariati baci sulla mascherina, il tronista ha chiesto di spegnere le telecamere per potersi scambiare un bacio appassionato. In studio Chiara rimarrà malissimo, ma lui proverà a spiegarle le sue ragioni, al punto che deciderà di ballare con lei.

I due trascorreranno tutto il tempo della canzone a chiacchierare e lui le spiegherà di non notare in lei molte reazioni a differenza di Beatrice. Alla fine la Rabbi si lascerà andare alle lacrime. Davide, poi, racconterà che fino al mese di novembre la sua preferenza ricadeva su Chiara. Successivamente, invece, ha cominciato a farsi strada Beatrice e adesso è completamente confuso.