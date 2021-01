Pierpaolo Pretelli, un ex gieffino sta diffondendo un suo video privato: “Bisogna denunciare” (FOTO)

Pierpaolo Pretelli, attualmente ancora concorrente della casa del GF Vip, è al centro di una polemica, suo malgrado, che riguarda la diffusione di un suo video privato. Un ex concorrente del reality show pare sia venuto in possesso di un contenuto sensibile che sta generando molto sgomento sul web.

L’influencer Amedeo Venza ha riportato questa notizia ed ha esortato chiunque sia in possesso di questo filmato di rivolgersi all’autorità che gestisce le questioni di revenge porn. Ad ogni modo, vediamo cosa è accaduto e, soprattutto, chi pare abbia diffuso questi contenuti.

Il video privato di Pierpaolo Pretelli

Tra i concorrenti più discussi di questa edizione del GF Vip c’è Pierpaolo Pretelli, che stavolta è finito al centro del caos a sua insaputa per colpa di un video privato. A quanto pare, un ragazzo di nome Cristian sta diffondendo un contenuto abbastanza spinto inerente il concorrente. I fan che si sono resi conto dell’accaduto hanno provveduto immediatamente a diffondere la notizia e ad esortare chiunque fosse venuto in possesso della clip a denunciare.

Ad ogni modo, a creare maggiore sgomento è, soprattutto, il nome dell’autore che pare abbia diffuso questi dati sensibili. Lui sarebbe Cristian Imparato, concorrente di una precedente edizione del reality show e opinionista dei salotti televisivi di Barbara D’Urso. I fan dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip sono rimasti allibiti dinanzi questa notizia e non riescono a comprendere per quale motivo Imparato stia agendo in questo modo.

Cominciano a partire denunce

Amedeo Venza ha sbottato duramente contro Imparato accusandolo di non essere in grado di emergere nel suo campo, che sarebbe il canto. Per tale ragione, starebbe facendo il possibile per far parlare di sé attraverso il gossip. Questo, però, è un pettegolezzo grave, sul quale c’è davvero poco da ridere. Considerando la gravità della situazione, l’influencer ha informato il fratello e lo staff di Pierpaolo Pretelli dell’esistenza di questo video privato e li ha esortati ad agire per vie legali.

Per il momento, però, il giovane non si è ancora espresso sulla vicenda. Cristian, dal canto suo, si sta comportando come se nulla fosse sui social, sta di fatto che non ha minimamente toccato la questione. Anche Pierpaolo è, chiaramente, all’oscuro di tutto, in quanto chiuso all’interno del reality show. Nella puntata di questa sera, però, è probabile che il concorrente venga messo al corrente di quanto stia accadendo.