Walter Zenga al GF Vip, Veronica Satti lo affonda: “Pagina di televisione sconcertante” (VIDEO)

L’incontro tra Walter e Andrea Zenga al Grande Fratello Vip 5

Dopo tanto parlare in varie trasmissioni televisive, venerdì sera Walter Zenga è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 5 dove ha incontrato il primogenito Andrea, che non vedeva da ben 14 anni. L’ingresso dell’ex portiere dell’Inter e della nazionale ha spiazzato il figlio e gli altri inquilini del reality show di canale 5 però non è piaciuto a Veronica Satti.

L’ex gieffina, infatti, anni fa proprio grazie al programma condotto allora da Barbara D’Urso è riuscita a riallacciare i rapporti col padre Bobby Solo. Ma tale incontro non è piaciuto moltissimo alla ragazza che è sbottata sui social.

Veronica Satti sbotta su Instagram

Attraverso delle Stories sul suo profilo Instagram, l’ex gieffina Veronica Satti è sbottata così: “Questa pagina di televisione è stata sconcertante”. La giovane ha detto che è stata una storia molto analoga alla sua e lei si sento per questo chiamata un po’ in causa, dato che grazie al Grande Fratello lei è riunita con suo padre Bobby. La Satti però, ha precisato che il suo genitore ha scelto di non venire al Grande Fratello, ma si sono visti dopo e poi sono andati nelle sedi opportune, ovvero da Barbara D’Urso.

“E’ grazie a lei che ci siamo riuniti alla fine e siamo stati grati”, ha asserito l’ex gieffina. Ma lo sfogo di quest’ultima non è finito qui. Veronica ha continuato così: “Credo che Walter Zenga soffra di disturbo narcisistico di personalità perché è entrato lì dentro ed ha detto tutto ‘ho fatto questo, ho fatto quest’altro’. Io se non vedessi mio figlio da 11 anni lo guarderei, perché a me sembrava veramente che stesse recitando e che stesse facendo un po’ il belloccio, no?”. (Continua dopo il video)

La domanda di Veronica Satti a Walter Zenga

Prima di concludere il suo intervento, sempre su Instagram, rivolgendosi direttamente a Walter Zenga, Veronica Satti ha detto anche: “Ma veramente, tu, Walter, vuoi riallacciare i rapporti con tuo figlio? E’ una domanda che mi viene così a pelle, avendolo visto stasera: ma sei sicuro di voler riallacciare i rapporti con tuo figlio? Perché se non te la senti fai bene a farti da parte ed a non esserci”. Arriverà la replica del diretto interessato? Staremo a vedere. Ecco la reazione dell’ex gieffina in una foto: