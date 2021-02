Kiko Nalli accusa Barbara D’Urso di copiare Maria De Filippi: “Ma C’è Posta per Te non era il sabato?”

Kikò Nalli contro Barbara D’Urso

Ogni domenica sera su Canale 5 va in onda Live Non è la D’Urso, il talk condotto da Barbara D’Urso. Nella puntata del 7 febbraio 2021, la padrona di casa ha intervistato le sorelle Bachini. Nello specifico, le due consanguinee sono andate nello studio di Cologno Monzese per dire che il padre da qualche anno ha interrotto ogni rapporto con loro. Una storia molto simile a quella di Andrea Zenga, inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5. Per questo motivo le due ragazze hanno fatto un appello al genitore nella speranza di poterlo rivedere al più presto.

Un momento televisivo che avrebbe fatto storcere il naso a Kikò Nalli, il quale ha lanciato una frecciata velenosa alla conduttrice napoletana. In pratica, l’ex marito di Tina Cipollari, attraverso delle Stories su Instagram, ha in primis ha postato uno scatto una di quanto accaduto da Carmelita, e nella didascalia ha scherzato così: “Ma C’é Posta per Te non era il sabato? Copia Copia…”. Ovviamente il riferimento è al people show di successo condotto da Maria De Filippi.

C’è maretta tra i due? Il sospetto

Ma le frecciate di Kikò Nalli nei confronti di Barbara D’Urso non sono terminate qui. Infatti, il parrucchiere romano sembra avere il dente avvelenato con la professionista partenopea che dopo aver scherzato sull’intervista fatta alle sorelle Bachini, ha poi lanciato un’altra frecciatina: “Non ho parole…”.

Ovviamente tali reazioni ha fatto insospettire i follower dell’hair stilyst. Per caso c’è della maretta tra Lady Cologno e l’ex fidanzato di Ambra Lombardo? Cosa sarà mai accaduto tra loro? L’uomo da tempo non va più ospite nelle trasmissioni di Carmelita, forse c’entra l’ex gieffina siciliana?

Barbara D’Urso soddisfatta degli ascolti di Live Non è la D’Urso

Il giorno seguente, nel primo appuntamento settimanale di Pomeriggio Cinque, la padrona di casa Barbara D’Urso ha commentato gli ascolti di 24 ore prima. E sul suo format domenicale Live Non è la D’Urso, la 63enne napoletana non ha nascosto di essere molto contenta nell’aver ottenuto dei risultati così importanti.

Quindi, ringraziando di cuore tutto il pubblico che la segue con affetto, la donna ha detto: “Anche ieri sera a Live Non è la d’Urso i nostri adorati picchi del 22% di share e di 3 milioni di spettatori con quasi 9 milioni di contatti! Nella serata più ricca di offerte su tutte le reti!”.