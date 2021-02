Uomini e Donne, anticipazioni del 10 febbraio: la scelta di Davide Donadei

La scelta di Davide non è Beatrice Buonocore

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne fornite da Il Vicolo delle News, svelano che sarà mandata in onda la scelta di Davide Donadei. Quest’ultimo si presenterà con un completo scuro con camicia bianca, Beatrice vestito lungo color petrolio mentre Chiara lungo rosa chiaro. L’appuntamento partirà con la visione delle cli del loro percorso e momenti più importanti. Prima entrerà la Buonocore e poi la Rabbi.

Dopo aver salutato, entrambe ringrazieranno e poi usciranno dallo studio. Prima dell’uscita però, Maria De Filippi dirà a tutti di star tranquilli perché non sta avvenendo nessuna tragedia. Prima di far entrare Beatrice, il tronista ringrazierà la conduttrice pavese con un omaggio floreale. Poi quest’ultima rientrerà con le lacrime agli occhi. A quel punto il ragazzo inizierà a ripercorrere le loro tappe vissute con emozione.

La giovane gli dirà di essere delusa perché poteva dire e fare meno sapendo che lei era cotta di lui e che avrebbe sofferto ad un suo eventuale no. Poi gli dirà di dargli un abbraccio prima di separarsi. Lei inizialmente si rifiuterà poi però tornerà indietro e si abbracceranno con trasporto. Quindi anche lui piangerà, chiedendo dell’acqua per riprendersi.

Tutti si complimentano con il tronista

Gli spoiler di Uomini e Donne rivelano che in studio sarà presente l’ex tronista Gianluca De Matteis che è consapevole di cosa prova Davide. Maria De Filippi consolerà Donadei che comunque dirà di essere deciso della sua scelta, ma talmente dispiaciuto che in mattinata ha avuto un crollo. Poi interverrà anche Roberta Di Padua dicendogli di essere un piccolo grande uomo.

Anche Gianni Sperti si complimenterà con il tronista perché è stato vero ed ha fatto emozionare tutti durante il suo percorso. Poi farà entrare Chiara dicendole che è rimasto sin da subito colpito da lei. Le esterne più belle per lui sono state quella a Fontana di Trevi e quella in camerino. Lì si è resa conto di provare qualcosa di più nei suoi confronti quando non riusciva a sentirla.

La scelta di Davide Donadei è Chiara Rabbi

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano anche che Chiara sorriderà ed abbasserà la testa, poi farà cenno a Maria De Filippi se può abbracciarlo e ricevuto via libera lo abbraccerà affettuosamente e partirà la musica, ovvero il brano ‘Casa’ di Giordana Angi.

Ovviamente non mancheranno i tradizionali petali rossi. Finito il ballo il due staranno per uscire ma verranno bloccati da Maurizio, il corteggiatore di Gemma Galgani, che gli dedicherà una sua poesia sulla Luna.