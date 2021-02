GF Vip caos in casa, Dayane Mello massacra Tommaso Zorzi, rissa a sorpresa: “Ha perso un valore ai miei occhi”

Dayane Mello arrabbiata con Tommaso Zorzi

La tregua tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è durata fin troppo. Infatti, nelle ultime ore nel loft più spiato d’Italia è scoppiato il caos e ci sono state delle scintille tra i due gieffini. La modella brasiliana reduce da un gravissimo lutto, ha attaccato inaspettatamente il rampollo meneghino.

“Ha perso un po’ di valore ai miei occhi”, ha detto l’ex compagna di Stefano Sala. La finalissima del primo marzo si avvicina sempre di più e ormai è quasi impossibile andare d’accordo con tutti.

Lunedì scorso, clamorosamente il 25enne milanese ha nominato Maria Teresa Ruta. A quel punto la sudamericana lo ha asfaltato davanti a tutti: “Non si ragiona così”. Ed è anche la giornalista al centro di un nuovo scontro. Quest’ultima, meravigliata del gesto del gieffino dopo il live ha voluto dei chiarimenti da parte sua. La madre di Guenda Goria si è sfogata con Dayane, che le ha detto chiaramente come mai l’influencer abbia nominato lei e non Giulia Salemi. “Lui ha pensato che Giulia lo avrebbe nominato. Dopo le cose che gli ha detto Pupo in puntata era l’unico che non mi aveva nominato”, ha tuonato la donna.

Zorzi ha nominato Ruta, Mello sbotta

Il gesto di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 nei confronti di Maria Teresa Ruta ha fatto storcere il naso a Dayane Mello. E se quest’ultima e il 25enne si erano molto avvicinati, soprattutto dopo il lutto, ora la modella brasiliana potrebbe aver cambiato definitivamente idea sul rampollo meneghino.

E pensare che fino a poche settimane fa lo aveva difeso a spada tratta attaccando Giulia Salemi. “Mi danno fastidio certe cose, non si ragiona così”, ha asserito la sudamericana dicendo anche che odia le ingiustizie.

Dayane Mello ha un confronto con Maria Teresa Ruta

Durante una conversazione con Dayane Mello, la gieffina Maria Teresa Ruta le ha detto: “Magari io mi sono avvicinata a Giulia. Povera Giulia, è l’animale più debole tra i due”. Ma le affermazioni della madre di Guenda Goria sono servite a poco, infatti la gieffina le ha fatto una domanda secca: “Perché ieri non ha nominato Giulia?”.

La replica dell’ex conduttrice de La Domenica Sportiva non è tardata ad arrivare: “Non sapendo chi scegliere dal mazzo ha scelto me. Mi ha nominato apposta. Mi spiace. Mi ha anche fatto passare per una che non prende posizioni”. Vicenda chiusa? Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni nella casa più spiata d’Italia.