GF Vip, Alfonso Signorini rompe il silenzio: “Ora voglio sparire…”

Alfonso Signorini parla del GF Vip 5

Dopo mesi di conduzione del Grande Fratello Vip 5 Alfonso Signorini ha rotto il silenzio parlando a 360 gradi del reality show di Canale 5, delle varie squalifiche che ci sono stati e ha detto la sua anche sulla collega Barbara D’Urso. Il direttore del magazine Chi lo ha fatto attraverso un’intervista al giornale La Repubblica.

“Le cadute ci sono state ed è quasi inevitabile che ci siano, per la natura stessa del programma, io parlo delle 24 ore in diretta. Come accade in qualsiasi casa italiana, ci sono cadute, litigi, parolacce che non vorresti mai vedere. Sono imprevisti che accadono senza filtri”, ha fatto sapere il padrone di casa del programma che chiuderà i battenti il prossimo primo marzo. Un’edizione ricca di polemiche e scivoloni.

Il giornalista contro Elia e D’Eusanio

Intervistato da La Repubblica, Alfonso Signorini ha parlato dello scivolone di Alda D’Eusanio nei confronti di Laura Pausini e il compagno Paolo Carta, ma anche l’episodio di bodyshaming di Antonella Elia nei confronti di Samantha De Grenet.

A tal proposito, il conduttore del Grande Fratello Vip 5 ha detto: “Frasi orrende. Ci mancherebbe, dico la verità, l’unica cosa di cui mi pento è non aver sentito la battuta di Mario Balotelli, ho rimproverato i miei. La Elia ha sbagliato e mi sono vergognato di non aver interrotto quella pagina. Ho sbagliato. Quando ho sentito Alda mi sono agghiacciato, ho capito che era una scheggia impazzita e ho voluto l’espulsione immediata. Mi è dispiaciuto. Le scuse alla Pausini? Se l’avesse detto nel mio serale sarei stato responsabile, deve chiedere scusa la D’Eusanio. Ma mi dispiace per Laura e la chiamerò”.

Alfonso Signorini alla guida del Grande Fratello Vip 6?

Poi il giornalista de La Repubblica ha detto ad Alfonso Signorini perché i concorrenti li chiama Vipponi. Il diretto interessato ha risposto così: “Una presa in giro? Lo è. Come stravip, c’è una forte carica di ironia, in vipponi c’è l’assonanza con pipponi. Come quando dico a Elisabetta Gregoraci che è chic e la tratto come Grace Kelly al Ballo della rosa”.

Infine gli è stato chiesto se nel suo futuro il probabile tris al Grande Fratello Vip? Il direttore del magazine Chi ha detto: “Che ne so, a me non l’ha detto nessuno. Ora voglio solo sparire, voglio fare le mie ciaspolate, mi aspetta la montagna. Il reality è una macchina, e dovrei cominciare adesso a pensare al cast”.