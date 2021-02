GF Vip, Rosalinda Cannavò sempre più vicina a Zenga: “Non so più se amo Giuliano” (VIDEO)

Rosalinda Cannavò sempre più vicina ad Andrea Zenga

Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip avrà notato che da settimane Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga sono sempre più vicini. I due gieffini ridono, scherzano e si mandano bigliettini a vicenda. L’attrice messinese però, nel pomeriggio di venerdì oggi ha confessato all’ex tronista Andrea Zelletta di aver paura di essersi comportata male con il suo fidanzato Giuliano.

“Lui è molto rispettoso, ma in primis lo sono anche io. Però mi sento come se stessi comportandomi poco bene nei confronti di Giuliano. Nella vita mai dire mai, però voglio sistemare le cose fuori. Per come sono fatta adesso mi sento di dire che devo fare queste cose fuori e devo capire“, ha detto la ragazza al modello pugliese.

L’attrice messinese non sa se ama più Giuliano

Una Rosalinda Cannavò abbastanza sconfortata al Grande Fratello Vip 5 ha deciso di aprire il suo cuore al coinquilino Andrea Zelletta. L’ex attrice di Ares Film ha detto senza girarci intorno che non sa più se ama il suo compagno.

“A me manca lui, ma ci sono tanti però. Sono onesta e non posso dire che mi manca da morire perché io mi sento che è cambiato qualcosa. Ho bisogno di capire se sono ancora innamorata di lui. Non lo so attualmente. Ho bisogno di vedere lui”, ha detto la gieffina siciliana.

Quest’ultima ha detto anche di avere dei dubbi se è ancora innamorata. Dire queste cose le fanno male, ma ha ribadito che questa è la verità. “Devo capire se è amore o abitudine. Vorrei riprovare le sensazioni di cui tu parli con Natalia. Non so cosa sarà tra noi. Poi a me con lui manca la fiducia. Il punto è che devo capire se lo amo ancora”, ha asserito l’ex finta fidanzata di Gabriel Garko e Massimiliano Morra. (Continua dopo il video)

Rosalinda Cannavò e quel ti voglio bene a Giuliano

Qualche settimana fa il fidanzato Giuliano ha fatto una sorpresa a Rosalinda Cannavò. Nello specifico si è presentato sul tappeto rosso del Grande Fratello Vip 5, quando durante il saluto finale invece di dirgli ti amo al compagna ha detto: “Ti voglio bene“. Ecco il video in questione che all’epoca ha fatto discutere moltissimo il popolo del web convinto che la gieffina siciliana nn prova un forte sentimento per il conterraneo: