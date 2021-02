Stefania Orlando critica Dayane, che alle sue spalle dice: “Lei ha un rapporto malato con Tommaso, una malattia”

Nuove tensioni al Grande Fratello Vip 5

Fino a qualche settimana fa Dayane Mello si era allontanata volutamente da Rosalinda Cannavò e addirittura ne ha detto di cotte e di crude contro l’amica siciliana. Ora la modella brasiliana sembra essere tornata sui suoi passi riunendosi nuovamente alla gieffina messinese.

Stesso discorso con Giulia Salemi, che dopo averla fatta piangere per alcune frasi pungenti, da meno di una settimana sembrano essere ‘pappa e ciccia’. Ora però, nel mirino della sudamericana ci è finita Stefania Orlando. Sabato mattina ad esempio, mentre la conduttrice parlava con Andrea Zenga, l’ex di Stefano Sala ha detto che Tommaso Zorzi e Stefy hanno un rapporto malato.

Dayane Mello contro Stefania Orlando

Al Grande Fratello Vip 5 Dayane Mello ha preso di mira un’altra inquilina della casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di Stefania Orlando che venerdì sera insieme a Tommaso Zorzi è stata accusata dell’eliminazione a sorpresa di Maria Teresa Ruta.

“Quella donna si è messa vicino a Tommaso. Tutte le persone che hanno cercato di creare un legame con Tommaso, non ci sono riusciti. Lei non è stata mai espansiva di lasciar entrare altri con lui. Sai cos’è una relazione malata?! Sembra una malattia tutto ciò. A me sembra una roba allucinante. Lei è una donna di 50 anni. Che gelosia ha? Lascia lui libero di creare i suoi affetti e di fare le cose da solo e basta. Lo influenza in tutte le cose, perché?”, ha detto la modella brasiliana. (Continua dopo il video)

Dayane: “Tutti i legami che le persone più grandi hanno cercato di creare con Tommaso sono stati distrutti per Stefania. È una relazione malata. È una donna di 50 anni. Lascialo fare da solo, sei sempre intorno a lui influenzandolo” #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/hXdm7cMtY5 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 13, 2021

Botta e risposta tra le due gieffine

Ovviamente Stefania Orlando non è rimasta a guardare scagliandosi contro Dayane Mello. “Dayane metteva in guardia Maria Teresa da noi due. Capisci? Quando lei su Rosalinda ne ha dette di tutti i colori. Diceva di tutto su Pierpaolo e Giulia e adesso ha cambiato idea. Se è lecito per lei, perché gli altri se lo fanno è strategia?”, ha detto la moglie di Simone Gianlorenzi.

Qualche mese fa, precisamente lo scorso settembre, prima che Giulia Salemi diventasse una gieffina, Dayane aveva detto: “Ci siamo incontrate in un albergo a Roma dopo la finale del suo GF Vip, io volevo parlare con lei. Mi ha detto ciao, si è girata ed è andata via. Lei è malata di fama. Non mi piace. Neanche un come stai. Ma finché non ha raggiunto la fama non era felice. E questa cosa non valorizza le persone”.

Tommaso su Dayane: “Ha preso da parte MTR per metterla in guardia da noi 2. Le ho dato pure Gilda in un momento di dolore… e poi la mette in guardia su di me e le dice della nomination? Sei una stronza” #sovip #gfvip #tzvip pic.twitter.com/9DZSOOkF59 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 13, 2021