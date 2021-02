Maurizio Costanzo sbotta su Gemma Galgani: “Cerchi uomini della sua età”

Maurizio Costanzo dice la sua su Gemma Galgani

Senza ombra di dubbio Gemma Galgani è il personaggio più amato e più popolare del dating show di Maria De Filippi. La dama del Trono Over di Uomini e Donne, infatti, all’intero del programma da quasi tredici anni, quindi una vera e propria veterana. Nonostante i suoi 71 anni da poco compiuti, la piemontese mostra un spirito giovanile.

Nonostante le varie batoste prese in questo lungo arco di tempo, l’acerrima nemica di Tina Cipollari è sempre alla ricerca del vero amore. Però nello stesso tempo è anche molto criticata per le sue scelte amorose, in particolare dalla collega di Gianni Sperti. Recentemente, attraverso la sua rubrica sul magazine Nuovo, Maurizio Costanzo ha risposto a chi chiedeva se la Galgani fosse in cerca di visibilità

Per il giornalista la dama torinese non cerca visibilità

Il marito di Maria De Filippi, attraverso una rubrica che cura nel magazine diretto da Riccardo Signoretti ha detto la sua su chi sostiene che Gemma Galgani è a Uomini e Donne solo per visibilità. “Non credo che a 70 anni si abbia voglia di perdere tempo sul piccolo schermo solo per raggiungere un briciolo di fama”, ha scritto Maurizio Costanzo.

Quest’ultimo inoltre, ha asserito che crede nella buona fede della dama piemontese sottolineando che secondo lui, la 71enne voglia trovare l’uomo giusto con cui condividere le proprie giornate. A tal proposito, il giornalista ha detto: “Non credo che Gemma Galgani stia in televisione, a Uomini e Donne, per cercare visibilità…ritengo sia una donna di cuore, animata davvero da un sano romanticismo che la spinge a cercare l’amore della sua vita”.

Maurizio Costanzo dà un consiglio a gemma Galgani

Sempre nella sua rubrica sulla rivista Nuovo, Maurizio Costanzo ha voluto dare un giusto consiglio a Gemma Galgani, storica dama del Trono over di Uomini e Donne. “L’unico consiglio che mi sento di dare alla Galgani é di cercare tra uomini della sua età e di non cedere alle lusinghe di giovanotti o cinquantenni rampanti: quelli si che, forse, sfruttano la notorietà della Galgani per far parlare di loro”, ha asserito il marito di Maria De Filippi.

Parole belle nei confronti della 71enne ma che nello stesso tempo dovrebbero farla riflettere. Il giornalista romano crede nelle sue intenzioni, infatti con molta sincerità le ha mandato questo augurio: “Buona fortuna, Gemma”.