Dayane Mello ha amato anche delle donne, ma in passato ha detto: “Non capisco chi va con i maschi e poi con le femmine” (VIDEO)

Il coming out di Dayane Mello al GF Vip 5

Lunedì sera, in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello ha fatto una specie di coming out davanti a milioni di telespettatori. Nello specifico, la modella brasiliana ha confessato di aver amato entrambi i sessi, quindi sia uomini che donne e di aver perso la testa per Rosalinda Cannavò.

Le dichiarazioni della sudamericana hanno confermato le teorie delle fan ‘Rosmello’, ma nello stesso tempo hanno lasciato senza parole tutti coloro che non credevano alle voci fino ad ora caricate sui vari social network. In particolare, tutti coloro che ricordano un episodio accaduto un paio di mesi fa nella casa più spiata d’Italia. Di che episodio si tratta? (Continua dopo il video)

ma torniamo a dayane che non capisce le persone bisessuali pic.twitter.com/f7FnvzlHtR — B E R N Y (@samejlove) February 22, 2021

La modella brasiliana giorni prima era contraria agli amori dello stesso sesso

Qualche giorno prima della sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5, Giacomo Urtis rivelò a Dayane Mello di quando un suo ex fidanzato si mise insieme ad una donna e convolò a nozze con lei. In quell’occasione la modella brasiliana disse di non comprendere le persone che vanno con uomini e poi con le donne.

“Io non capisco. Com’è possibile che alla gente gli piacciano gli uomini e dopo le donne e poi gli uomini? Dite che è solo un modo di… cioè non lo capisco è”, ha detto la gieffina al chirurgo dei vip. (Continua dopo il video)

E avete anche il coraggio di gridare all’orrore perché Tommaso mette in dubbio l’innamoramento di Dayane per Rosalinda? Voi fan #mellos siete il CIRCO.. #tzvip #GFvip https://t.co/bZHMPmX9Qx — Jessica (@Jess120594) February 23, 2021

La reazione del popolo del web alle parole di Dayane Mello

Naturalmente il video in questione non è stato per nulla dimenticato dagli utenti web e dai numerosi telespettatori del Grande Fratello vip 5. Per questo motivo, dopo le frasi pronunciate da Dayane Mello su Twitter si è scatenato una grossa polemica e una guerra tra i fan della modella brasiliana e quelli degli altri concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Gli internauti non riescono proprio a capire il comportamento della Mello. Forse con Urtis ha voluto fare appositamente quel discorso per non far saltare fuori la storia di essersi presa una cotta per Rosalinda Cannavò? Ecco il video in questione che è diventato immediatamente virale: